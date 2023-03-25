Anh anh Trần Minh T. (SN 1992, ngụ quận 8, TP.HCM) - cha cháu bé cho biết, khi thấy hình ảnh trên mạng, anh rất đau xót.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 24/3, trên mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai chừng 1 tuổi bị một người đàn ông hành hạ, ép sử dụng chất ma túy. Theo đó, bé trai sống cùng mẹ và người tình ở một địa điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng 4 clip, với thời lượng chừng 1 đến 2 phút kèm hình ảnh bé trai ở trần, mặc bỉm. Bên cạnh là người đàn ông mặc quần ngắn, người ở trên lộ các hình xăm.

Người đàn ông nhiều lần nói tục, chửi bới và hành hạ bé trai. Bé trai tỏ vẻ sợ hãi, làm theo. Trong một đoạn clip, bé trai dường như bị ép hút ma túy đá, bên cạnh là người đàn ông châm lửa ở tẩu.

Một tài khoản mạng xã hội nhận đó là con trai của mình và cũng cho rằng bé đang sống cùng mẹ và người tình ở Hóc Môn.

Hình ảnh, nội dung, clip lan truyền trên mạng khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sau khi đoạn clip gây phẫn nộ trên mạng, ngay trong đêm, Công an huyện Hóc Môn đã ráo riết tìm địa điểm cũng như hai nhân vật.

Khi đến nơi được cho là chỗ ở của mẹ, bé và cha dượng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì công an không phát hiện người nào như thông tin trên mạng xã hội.

Anh anh Trần Minh T. (SN 1992, ngụ quận 8, TP.HCM) - cha cháu bé cho biết, khi thấy hình ảnh trên mạng, anh rất đau xót. Anh và vợ không còn chung sống nhưng chưa ly hôn. Sau khi phát hiện vụ việc, anh đã trình báo cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn cho biết đã làm việc với người được cho là ba ruột cháu bé để nắm thêm thông tin và rốt ráo giải quyết vụ việc.

Nóng: Truy tìm khẩn người đàn ông hành hạ dã man bé trai ở Hóc Môn, ép hút ma túy đá Theo một nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, ngay trong đêm, Công an đã đến địa điểm được cho là nơi ở của bé trai và mẹ trên địa bàn xã Bà Điểm nhưng không phát hiện người nào như thông tin trên mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-nguoi-an-ong-hanh-ha-da-man-be-trai-o-hoc-mon-ep-hut-ma-tuy-a-566435.html