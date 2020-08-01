Thông báo khẩn: Từ ngày 16/7, những ai đến chùa Bảo Thắng (Hội An) hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế

Xã hội 01/08/2020 19:00

Do liên quan đến những ca nhiễm Covid-19, chính quyền TP. Hội An yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay khẩn trương khai báo y tế tại Trạm y tế các xã phường.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Hội An (Quảng Nam), đến thời điểm hiện tại có hơn 200 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và hơn 500 trường hợp tiếp xúc với F1 (F2) liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Trên địa bàn thành phố hiện có 12 người dương tính với Covid-19. Đặc biệt, trong những ca nhiễm Covid-19 ở TP Hội An được công bố vào sáng nay thì có 3 người là ni cô ở chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong).

Thông báo khẩn: Từ ngày 16/7, những ai đến chùa Bảo Thắng (Hội An) hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế - Ảnh 1
Chính quyền TP. Hội An yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay, hoặc từng tiếp xúc với các ni cô của chùa khẩn trương khai báo y tế tại Trạm y tế các xã phường.

Do đó, Hội An yêu cầu những người nào đã từng đến chùa Bảo Thắng từ ngày 16/7 đến nay, hoặc từng tiếp xúc với các ni cô của chùa và các trường hợp từng tiếp xúc với những bệnh nhân Covid-19 khẩn trương khai báo y tế ngay tại Trạm y tế các xã phường.

Hiện lực lượng chức năng TP. Hội An cũng đang tiếp tục rà soát, khoanh vùng, xác định đầy đủ, chính xác những nhóm người có nguy cơ và khả năng bị lây nhiễm cao để điều tra dịch tễ, thực hiện các giải pháp cách ly y tế theo quy định.

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Từ khóa:   nhiễm Covid-19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 Hội An

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