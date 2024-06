Thời tiết ngày 25/06/2024: Hà Nội có mưa lớn, cảnh báo lũ lụt ở các sông trên toàn miền Bắc

Theo thông tin từ Vietnamnet: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (25/6), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/6 đến 3h ngày 25/6 có nơi trên 60mm như: Mậu Đông (Yên Bái) 82,6mm, Tân Minh (Phú Thọ) 76,6mm, Nam Cường (Lào Cai) 76,6mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 67,6mm, Thị Hoa (Cao Bằng) 95,2mm, Lâm Sơn (Hòa Bình) 75,7mm, Hưng Phú (Nghệ An) 79,6mm, Yên Phong (Thanh Hóa) 60,4mm,…