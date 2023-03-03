Thỏa giấc mơ xế hộp của các gia đình: KingSport “chịu chơi” tặng xe Vinfast VF8

Ngày nay, nhu cầu cuộc sống của mỗi người đang ngày một tăng lên. Việc sở hữu một chiếc xe ô tô cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều gia đình để thuận tiện đi làm, đi chơi, đưa đón các thành viên trong những ngày nắng, mưa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang phải đối diện với nhiều khó khăn, đối với cặp vợ chồng, ngân sách để mua một chiếc xe ô tô không phải là để điều đơn giản.

Đó cũng là một trong những lý do khiến sự trầm lắng của thị trường xe ô tô đã diễn ra từ quý cuối năm 2022 vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt trong bối cảnh lãi ngân hàng tăng mạnh, làn sóng cắt giảm nhân sự đang diễn ra trên diện rộng, các gia đình trẻ buộc phải thắt lưng buộc bụng, thậm chí hạn chế cả những khoản chi tiêu cần thiết cho sức khỏe .

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến quý IV năm 2022, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 6,8 triệu đồng. Do đó để sở hữu 1 chiếc xế hộp bình dân từ 300.000.000 đồng ít nhất cần 44 tháng (gần 4 năm) tích góp không ăn, không tiêu thì mới đủ tiền mua xe, còn nếu là xế hộp tiền tỷ thì cần đến hơn 147 tháng (hơn 12 năm) để thực hiện được ước mơ đó.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, cư dân mạng bắt đầu sôi nổi bàn tán về thông tin “trúng thưởng xe Vinfast VF8”, khuấy động và làm nóng lại các hội nhóm yêu thích và tìm hiểu về xe ô tô.

Qua tìm hiểu của phóng viên , thông tin đang được cư dân mạng tích cực lan truyền là chương trình khuyến mại tặng thưởng xe ô tô của KingSport – thương hiệu 13 năm kinh nghiệm đồng hành và chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt.

Khu vực trưng bày quà tặng chương trình MUA NGAY KINGSPORT – TRÚNG Ô TÔ VINFAST VF8 tại văn phòng hội sở KingSport – Quận 7, TPHCM

Nhiều cư dân mạng cho rằng không có chuyện chỉ bỏ ra vài triệu lại có cơ hội sở hữu cả một khối tài sản khổng lồ như vậy. Cũng có không ít cư dân mạng chí tỏ ra nghi ngờ về khả năng khách hàng sẽ thật sự nhận được giải thưởng “quá hời” này, thậm chí nhiều người cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của nhãn hàng này

Tuy nhiên, qua quan sát, phóng viên nhận thấy hầu hết cư dân mạng tỏ ra rất hào hứng với cơ hội này, bởi nhắc tới KingSport là nhắc tới một bảo chứng về thương hiệu: “Qùa tặng thât, chơi thật, trúng thật”.

Tặng thưởng ô tô Vinfast: Món quà tinh tế, thiết thực từ KingSport

Hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, KingSport đã tổ chức rất nhiều các chương trình khuyến mại hấp dẫn, hàng chục ngàn khách hàng trở thành chủ nhân của các giải thưởng lớn mà KingSport trao tặng. Gần đây nhất, chương trình Bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào tháng 01/2023 trao tặng nhẫn kim cương PNJ, ghế massage KingSport G83 và 3 chỉ vàng 24k. Hay như chương trình “Hạnh Phúc là vàng – Tri ân tặng Hạnh Phúc” diễn ra trong tháng 5 & 6/2022, KingSport đã trao tận tay hàng ngàn chỉ vàng PNJ & SJC với tổng giá trị lên đến 5 tỉ đồng tới gần 1000 khách hàng toàn quốc. Cũng trong năm 2022, KingSport cũng đã trao đi 4 xe máy điện Vinfast Feliz, 4 điện thoại Iphone 14 Promax,… thông qua chương trình Vu Lan Hạnh Phúc, Vòng quay may mắn.

Khách hàng Trần Viết Thái rinh giải Tài Lộc – nhẫn kim cương PNJ 68 triệu từ KingSport

Luôn đặt sự uy tín và công tâm lên hàng đầu, cán bộ công nhân viên và đối tác của KingSport cam kết không tham gia chương trình nhằm trao thưởng tận tay những món quà giá trị thiết thực tới khách hàng. Chương trình ‘MUA NGAY KINGSPORT, TRÚNG XE Ô TÔ VINFAST” cũng không ngoại lệ, đại diện thương hiệu KingSport khẳng định mạnh mẽ: 100% khách hàng có cơ hội tham gia và 100% trúng quà với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ KingSport, chỉ hơn 1 tuần bắt đầu chương trình đã có hơn 1.500 khách hàng tham gia và nhận được các phần quà giá trị như xe Vespa sprint 125 trị giá 78 triệu đồng, trái tim vàng Kingsport, máy đo huyết áp, máy chạy bộ, ghế massage.... Tất cả những nụ cười hạnh phúc, cảm xúc vỡ òa, những cái bắt tay mừng rỡ từ những vị khách hàng may mắn đầu tiên chính là minh chứng cho cam kết: “100% khách hàng có cơ hội tham gia, 100% trúng quà” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 5,5 tỉ đồng.

Gia đình chị Trần Thị Luyên - Hưng Yên - Chủ nhân đầu tiên của Vespa Sprint 125 trị giá 78 triệu đồng

Gia đình chú Trần Đình Lương - Nghệ An – Những chủ nhân đầu tiên của trái tim vàng KingSport trị giá 22 triệu đồng

Gia đình anh Nguyễn Hoàng Huy – Cần Thơ – Những chủ nhân đầu tiên của trái tim vàng KingSport trị giá 22 triệu đồng

Bất chấp bối cảnh nền kinh tế chung còn đầy những thử thách, chương trình khuyến mại của KingSport không chỉ có ý nghĩa, giá trị về mặt kinh tế mà còn thể hiện sự tinh tế và tính nhân văn của một thương hiệu luôn nỗ lực vì hạnh phúc của khách hàng.