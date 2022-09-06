Thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn tại quán karaoke

Xã hội 06/09/2022 10:33

Em Đ.B.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái) bị cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn tại quán karaoke Hải Nam ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương).

Thông tin từ Zing cho biết, vào ngày 5/9, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) thông tin việc đang điều tra, làm rõ hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn của đối tượng với trẻ vị thành niên tại quán karaoke.

Thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn tại quán karaoke - Ảnh 1
Thiếu nữ bị cưỡng ép quan hệ tình dục tại quán karaoke ở Hải Dương (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo đơn trình báo, vào khoảng 1h ngày 1/9, tại quán karaoke Hải Nam ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang), em Đ.B.O. (SN 2006, ở huyện Văn Yên, Yên Bái) bị Vũ Văn Dương cưỡng ép quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Đối tượng được xác định là Vũ Văn Dương (SN 1988), trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Theo đó, do em Đ.B.O. chống cự quyết liệt, hô hoán, O. đã đẩy được đối tượng Dương ra và chạy đến báo với chủ quán.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng huyện Bình Giang (Hải Dương) vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

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