Thấy cha hành hung mẹ vì không có tiền đổi xe mới, con lao vào đánh cha tới tấp gây tranh cãi

Xã hội 20/04/2020 14:38

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh con đánh cha tới tấp gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Hà Minh Đấu, trưởng Công an TP. Châu Đốc, An Giang cho biết đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Văn Pháp (24 tuổi, ngụ phường Châu Phú B). Đây là đối tượng liên quan đến đoạn clip con đánh cha gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua. Nạn nhân là ông Phạm Văn Mỹ (48 tuổi, cha ruột của Pháp).

Theo hình ảnh trong clip, nam thanh niên mặc quần đùi lao vào đánh, đá túi bụi người đàn ông mặc áo thun sọc, mặc kệ người xung quanh can ngăn. Theo thông tin trên Tuổi trẻ, nguyên nhân là do ông Mỹ đòi tiền đổi xe không được nên lao vào đánh vợ khiến con trai bức xúc.

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Đoạn clip ghi lại hình ảnh con đánh cha gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, ông Mỹ chạy xe ôm trong 6 năm nhưng đã đổi xe mới đến 8 lần. Mỗi lần đổi xe, gia đình phải bù thêm từ 3-9 triệu đồng. Mỗi lần như vậy, đều do vợ ông Mỹ - bà Luyến đứng ra chi trả. Lần này, ông Mỹ lại yêu cầu vợ chi thêm 3,5 triệu đồng. Vì bà Luyến không đưa nên người chồng lao vào đánh vợ. Pháp vì bênh vực mẹ nên mới ra tay đánh bố. Vụ việc được người hàng xóm quay lại đăng lên Facebook, gây bão mạng xã hội.

Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương gia đình ông Mỹ có hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày sống nhờ vào việc chạy xe ôm. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. 

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Từ khóa:   An Giang gây bão mạng xã hội bạo lực gia đình

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