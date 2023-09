Đột nhiên, Hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ, la lối, đạp chân lên ván làm bà Đ. và N. hoảng hốt bỏ chạy ra sân. Tiếp đó, Hân vào nhà bếp lấy dao đuổi theo mẹ và bạn gái. Chạy được khoảng 100 mét, bà Đ. và N. chạy vào nhà một người dân gần đó ẩn náu. Hân quyết đuổi theo vào nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Đ.

Thanh niên ngáo đá chém mẹ ruột tử vong và người tình bị thương - Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Hân tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người N. rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Bà Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều, còn N. may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hân bị công an bắt giữ ngay sau đó. Qua kiểm tra, công an xác định Hân dương tính với ma túy.