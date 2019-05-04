Thanh niên ngáo đá đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy đâm chết mẹ ruột và gây thương tích cho người tình

Xã hội 04/05/2019 16:11

Trong khi mẹ ruột và người yêu đang ngồi nói chuyện, nam thanh niên lên cơn ngáo đá bất ngờ cầm dao truy sát, đâm chết mẹ ruột và gây thương tích cho người yêu.

Chiều nay (4/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tạm giam đối tượng Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bà Đoàn Thị Đ. (SN 1959, mẹ ruột Hân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 1/5, Hân nằm ngủ trên ván tại nhà của mẹ ruột thuộc ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành (Tây Ninh). Còn bà Đ. và bạn gái của Hân là N. ngồi nói chuyện.

Đột nhiên, Hân đứng dậy tỏ thái độ giận dữ, la lối, đạp chân lên ván làm bà Đ. và N. hoảng hốt bỏ chạy ra sân. Tiếp đó, Hân vào nhà bếp lấy dao đuổi theo mẹ và bạn gái. Chạy được khoảng 100 mét, bà Đ. và N. chạy vào nhà một người dân gần đó ẩn náu. Hân quyết đuổi theo vào nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Đ.

Thanh niên ngáo đá đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy đâm chết mẹ ruột và gây thương tích cho người tình - Ảnh 1
Thanh niên ngáo đá chém mẹ ruột tử vong và người tình bị thương - Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, Hân tiếp tục đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào người N. rồi bỏ về nhà nằm ngủ. Bà Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do mất máu quá nhiều, còn N. may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hân bị công an bắt giữ ngay sau đó. Qua kiểm tra, công an xác định Hân dương tính với ma túy.

Hôm qua tại huyện Bình Tân (TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc nghịch tử ngáo đá giết một lúc 3 người thân khiến dư luận phẫn nộ.

Khoảng 23 giờ ngày 2/5, Trương Tín (29 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về nhà thì bị mẹ la mắng nên chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà.

Thấy vậy, ông Trương Văn Hạnh (62 tuổi, cha ruột Tín) đã đến công an phường trình báo vụ việc. Tuy nhiên, khi ông Hạnh về nhà thì Tín rời đi. Qua kiểm tra, công an phát hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột Tín), bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín) đã chết trên tầng 2.

Thanh niên ngáo đá đang ngủ bất ngờ tỉnh dậy đâm chết mẹ ruột và gây thương tích cho người tình - Ảnh 2
Tín khai không hối hận khi sát hại 3 người thân - Ảnh: Internet

Có mặt trên lầu 2 hôm xảy ra án mạng còn có bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (49 tuổi, dì ruột Tín) và cháu Nguyễn Ngọc Thúy Phương (13 tuổi, cháu ruột tín). Cả hai thoát chết là do ngủ trong phòng. Thấy Tín đập cửa đòi giết mình, bà Phụng và cháu Phương đã nhanh tay khóa cửa phòng, trốn trong tủ áo.

Tín bị bắt khi đang ngồi trong quán cafe ở quận Tân Phú. Khi bị bắt, Tín tỏ ra bình thản và nói rằng giết 3 người vì họ dám la Tín. Tín thản nhiên cho rằng giết những người này nhằm "loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội".

Theo cơ quan điều tra, Tín nghiện ngập nhiều năm nay, nhiều lần dọa chém cả nhà. Khi bị bắt, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, không tỉnh táo.

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