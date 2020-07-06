Thanh Hóa: Phát hiện 14 trường hợp dương tính Covid-19 tại khu cách ly

Xã hội 06/07/2020 14:03

Sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện có 14 trường hợp dương tính với Covid-19.

Trao đổi với báo chí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc lần 1 đã phát hiện 14 trường hợp dương tính với Covid-19 trong 185 công dân Việt Nam đang cách ly tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, những công dân này là các du học sinh, người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ các nước: Bangladesh, Maldives, Butan, Srilanka, Nepan vào chiều 3/7.

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Cơ quan chức năng phát hiện 14 người dương tính với Covid-19 tại Thanh Hóa - Ảnh minh họa: Internet

 Theo thông tin trên Dân trí, sau khi phát hiện 14 trường hợp nghi nhiễm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã chuyển những bệnh nhân này ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly, theo dõi, điều trị. Bên cạnh đó, những ca F1 tiếp xúc với 14 ca trên đều đã được cho cách ly tập trung tại khu đặc biệt của Sư đoàn 390.

Tính đến nay, đã 81 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 được chữa khỏi ở nước ta là 340/355 bệnh nhân (chiếm 95,6% tổng số bệnh nhân). Trong đó, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Chỉ còn duy nhất bệnh nhân 91 là phi công người Anh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu đủ các điều kiện về sức khỏe, bệnh nhân 91 sẽ được về nước vào ngày 12/7 sắp tới trên chuyến bay của Việt Nam đi đón công dân ở Anh.

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TP.HCM vừa ghi nhận một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, là công dân quốc tịch Indonesia, nhập cảnh vào SB Tân Sơn Nhất ngày 11/3. Khoảng 10h sáng 30/6 vừa qua, bệnh nhân này có ghé tham quan chợ Bến Thành, có đeo khẩu trang và không nhớ đã tiếp xúc với những ai.

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Từ khóa:   Thanh Hóa nhiễm Covid-19 Covid-19

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