Thanh Hóa: Đồ đạc liên tục bốc cháy không rõ nguyên nhân khiến một cụ bà bị bỏng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 5/1, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận có một ngôi nhà trên địa bàn những ngày qua đồ đạc liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân khiến chính quyền địa phương phải di dời 6 người trong gia đình này đến nơi an toàn để tìm nguyên nhân.

Ông Đặng Xuân Nam cho biết hiện tượng kỳ lạ này ban đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng 2 tháng trở lại đây thì sự việc rất nghiêm trọng. "Những ngày gần đây đồ đạc trong nhà như chăn, màn, quần áo, giường, túi bóng… thường xuyên bốc cháy, có ngày gia đình tính được tới 14 lần" - ông Nam nói.

Theo ông Phương, sự việc xảy ra tại gia đình ông Đặng Xuân Nam (ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh). Hiện tượng cháy đồ đạc tại ngôi nhà này xuất hiện từ tháng 3-2022, nhưng những ngày qua cháy liên tục khiến gia đình rất lo lắng.

ất nhiều đồ đạc trong nhà ông Nam tự nhiên bốc cháy nham nhở - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện trường đồ đạc của gia đình anh Nam bị cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, anh Đinh Xuân Nam cho biết, hiện tượng đồ đạc trong ngôi nhà anh ở bỗng dưng phát cháy xuất hiện từ tháng 3/2022. Nhưng hai tháng trở lại đây thì hiện tượng này xuất hiện nhiều hơn. Các đồ vật như chăn, màn, nồi cơm, giường, túi bóng... để trong nhà bỗng nhiên phát cháy.

"Cả gia đình tôi rất hoang mang, có lần dập lửa, mẹ tôi đã bị bỏng ở cánh tay. Vừa qua, để đảm bảo an toàn cho người thân, tôi đã báo cáo sự việc, nhờ chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm cho gia đình trong trường mầm non"- Anh Nam cho biết thêm.

Cụ bà Hà Thị Diến (mẹ ông Nam) bị bỏng ở tay - Ảnh: Báo Người Lao Động

Về việc này, ông Lưu Văn Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Hà Lĩnh xác nhận sự việc đồ vật trong nhà của gia đình anh Đinh Xuân Nam bị phát cháy nhiều lần trong thời gian qua. Hiện địa phương đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo huyện Hà Trung, đồng thời, bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình anh Nam. Chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân sự, có giải pháp bố trí nơi ở ổn định cho gia đình anh Nam, giải toả sự hoang mang của người dân địa phương.