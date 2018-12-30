Vụ sạt lở vào sáng sớm ngày 30/12 khiến 3 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một đứa trẻ chỉ mới 11 tháng tuổi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông Hà Tấn Lực (sinh năm 1965, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã mất đi 3 người thân yêu nhất.

Mặc dù đã tìm thấy thi thể của vợ, con gái và đứa cháu ngoại nhưng ông vẫn chưa thể tin rằng họ đã ra đi mãi mãi. Ông ngồi thẫn thờ bên thi thể người thân mặc kệ đau đớn từ những vết thương trên mặt.

Ông Lực đau đớn trước sự ra đi của 3 người thân trong gia đình - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Người lao động, ông cho biết vào rạng sáng nay, ông nghe con gái mình hét lớn “nhà sập rồi”, kèm theo đó là tiếng ầm ầm rất lớn. Lúc này, ông vùng dậy chạy khỏi phòng ngủ nhưng chân bị đè không chạy được. Sau đó, ông gọi đến khan cổ nhưng không nghe ai trả lời.

Khi người xung quanh đến nơi thì chỉ thấy ngôi nhà tan hoang, 3 người bị kẹt dưới đống đổ nát. Mặc dù mọi người muốn tìm kiếm, cứu vợ ông Lực bị tường đè nhưng đất núi lại tiếp tục sạt lở, họ đành phải tháo chạy.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, cơ quan chức năng mới tìm được thi thể 3 người trong gia đình ông Lực là bà Ngô Thị Hưng (sinh 1966, vợ ông Lực), chị Hà Thị Kim Liên (sinh năm 1997, con gái ông Lực), và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi, cháu ngoại ông Lực).

Ngoài ra, vụ sạt lở còn khiến một ngôi nhà khác bị vùi lấp, may mắn là không có thương vong thêm.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý vụ việc. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có công điện yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ. Sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, trong trường hợp cần thiết phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Khánh Hòa: Đã tìm thấy thi thể 3 người chết do sạt lở núi Rạng sáng 30-12, một vụ sạt lở núi tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, khiến 3 người trong một gia đình bị vùi lấp

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