Sau bữa cơm, người con trai sát hại cha ruột rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, ông Nguyễn Việt Dự - Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, con trai sát hại cha ruột rồi bỏ trốn.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, vào khoảng hơn 12 giờ trưa 19/4, sau khi ăn cơm xong, ông H.V.N (gần 70 tuổi, ngụ thôn Mậu Công, xã Quang Trung) bị con trai là H.V.T (hơn 40 tuổi) dùng búa chém tại nhà.

Sau khi sát hại cha ruột, người con đã cầm hung khí bỏ trốn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi gây án, đối tượng T. đã cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ nhưng không qua khỏi.

Ngay khi nhận được tin, Công an xã Quang Trung đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và trình báo sự việc lên Công an huyện Tứ Kỳ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bên cạnh đó, theo thông tin chính quyền địa phương chia sẻ trên Gia đình và Xã hội, nghi phạm T. đã lập gia đình, có biểu hiện thần kinh từ lâu. Trước đây, gia đình đã đưa người này đi điều trị nhưng được một nửa thì ngừng lại. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 11/2019, tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xảy ra vụ án con giết cha thương tâm. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ ngày 24/11, Phạm Văn Hiền (sinh năm 1988, trú đường Lê Lợi, phường 7, TP. Vũng Tàu) lấy dao đâm cha ruột là ông Phạm Văn Huy (sinh năm 1966) đang nằm trên giường.

Đối tượng Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Được biết, Hiền có dấu hiệu bệnh tâm thần, từng được đưa đi chữa trị. Sau khi về nhà được 2 tháng thì gây ra vụ án mạng thương tâm này.

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