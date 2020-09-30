Người con đến gara xe trong nhà thì phát hiện mẹ và 1 người đàn ông tử vong bất thường trên ô tô vẫn đang nổ máy.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị này vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cặp đôi tử vong bất thường trên ô tô.

Trước đó, vào sáng 27/9, Công an phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 người chết trong ô tô. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Người dân bàng hoàng phát hiện cặp đôi tử vong bất thường trong chiếc ô tô còn đang nổ máy - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân được xác định là chị H.T.M (sinh năm 1985, phường Hoàng Văn Thụ) và anh P.Đ.S (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên).

Thông tin trên Người đưa tin cho biết, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, em Đ.H.H.T (sinh năm 2008, con chị M.) đi tìm mẹ thì phát hiện mẹ mình đang ngồi ghế phụ phía trước trên chiếc xe đậu trong gara, cửa đóng kín. Ngoài ra, tại ghế lái còn có 1 người đàn ông. Thời điểm này chiếc xe vẫn còn đang nổ máy.

Vì gọi mẹ không được nên T. đã gọi anh trai xuống xem. Sau đó, hàng xóm cũng đến kiểm tra thì phát hiện chị M. đã ngừng thở, anh S. cũng đã tử vong.

Được biết, chị M. đang sống cùng hai con, chồng đã mất còn anh S. đang độc thân. Chiếc xe thuộc sở hữu của anh S.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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