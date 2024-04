Lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu xác nhận nam hướng dẫn viên của tàu Hàng Châu đã tử vong trong chiều tối qua. Công an thị xã Tân Châu và Công an tỉnh An Giang đang phối hợp điều tra vụ tai nạn.

"Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra", vị này nói.