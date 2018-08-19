Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu: ‘Sinh mệnh vốn rất mỏng manh, chưa kịp làm gì cho bố mẹ’

Xã hội 19/08/2018 14:13

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, cô gái trẻ sẽ hoàn thành chương trình học để viết khóa luận tốt nghiệp. Nghiệt ngã thay, cô lại nhận được hung tin mình mắc bệnh máu trắng.

Mới đây, một fanpage lớn đã chia sẻ tâm sự của một cô gái trẻ mắc bệnh máu trắng khiến nhiều người xúc động.

Theo đó, cô gái năm nay chỉ mới 21 tuổi, là sinh viên năm cuối ngành du lịch tại trường Đại học Ngoại thương. Trước một tương lai rộng mở, đầy hứa hẹn, cô sinh viên trẻ lại bất ngờ phát hiện mình bị ung thư máu.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu: ‘Sinh mệnh vốn rất mỏng manh, chưa kịp làm gì cho bố mẹ’ - Ảnh 1
Cô gái trẻ xinh đẹp ngỡ ngàng phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư máu - Ảnh: Facebook

Nguyên văn chia sẻ của cô gái: “Tao 21 tuổi, quê ở Thái Bình, năm cuối trường đại học Ngoại Thương, lớp trưởng 1 lớp tín chỉ, chỉ còn 2 tháng nữa là tao hoàn thành chương trình học để viết khoá luận. Tao học du lịch, vừa học vừa làm có những tháng cao điểm kiếm được chục triệu là chuyện bình thường, nghe có vẻ khoe khoang nhỉ?

Tao cũng đã từng chờ đợi khoảnh khắc mặc bộ quần áo tốt nghiệp, cười thật tươi và trải qua những kỉ niệm cuối cùng thời sinh viên thật đẹp, tao đã ấp ủ rất nhiều kế hoạch cho tương lai.

Nhưng giờ đây, ngày hôm nay, cánh cửa ấy đóng sầm lại ngay trước mắt tao khiến tao vô cùng hoảng sợ và sốc cực độ: ‘Tao bị UNG THƯ MÁU’. Ung thư máu đấy chúng mày ạ.

Còn nhớ ngày 9/8/2018 sau khi học hè xong và chuẩn bị cho kì thi hè cũng là lúc tao đổ bệnh. Kể về tao một chút, tao xa nhà từ năm lớp 7, sống tự lập hoàn toàn. Vì ước mơ bay cao bay xa nên tao luôn thi vào trường điểm của tỉnh, nhà lại ở huyện nên xa bố mẹ.

Khoảng 3 năm trước lúc chuẩn bị thi đại học tao cũng bị gặp cú sốc lớn trong chuyện tình cảm. Một cuộc tình mà gần như đã có thể cướp đi sinh mạng của tao hay của bất kì cô gái nào rơi vào trường hợp như tao lúc ấy. Nhưng may mắn tao vẫn mạnh mẽ vượt qua, cũng trải qua một lễ kỉ yếu cấp 3 đầy nước mắt.

Tao là vậy luôn có thể chịu những điều người khác không chịu đựng được, và tao đỗ đại học. Ba năm đại học là khoảng thời gian thật sự kinh khủng, cũng có nhiều người thật lòng nhưng tao không yêu ai cả. Cứ lủi thủi 1 mình, liên tục thức khuya, có những lần tao thức tới sáng chỉ cầm điện thoại nhìn màn hình, lúc đầu tao khóc rất nhiều, đến nỗi tim tao đau, đúng nghĩa đen.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu: ‘Sinh mệnh vốn rất mỏng manh, chưa kịp làm gì cho bố mẹ’ - Ảnh 2
Bài viết của cô gái trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng- Ảnh chụp màn hình

Dần dần tao thấy mệt, những buổi đi bộ cùng bạn bè chỉ riêng tao lùi lũi phía cuối thở dài kêu mệt, mỗi lần trái gió trở trời hay đông sang là xương tay chân đau buốt. Răng tao bắt đầu chảy máu, tao vẫn chỉ nghĩ là bệnh răng miệng bình thường, nhiều người bị mà. Vậy mà đến một ngày, tự nhiên tim tao đập nhanh và đau nhói, đầu tao đập mạnh đến mức tao nghe rõ tiếng nhịp đập và không thể đứng lên đi được. Cố gắng ôm đầu lết ra đường bắt xe về quê, bố mẹ đưa tao vào bệnh viện tỉnh xét nghiệm không tìm ra bệnh, nằm 1 tuần truyền máu rồi chuyển lên Hà Nội, tao bỏ thi.

Ngày hôm nay sau khi làm các xét nghiệm chọc dò dịch tủy và máu không kém phần đau đớn. Giây phút đợi chờ kết quả từ bác sĩ nó khó tả lắm chúng mày ạ, nó như một giấc mơ mà nhân vật chính là tao chỉ muốn thức dậy. Kết luận tao bị ung thư máu, tai tao ù đi, tay tao run lẩy bẩy. Tao không khóc, không rơi 1 giọt nước mắt trong khi bố mẹ tao mắt đỏ hoe. Mẹ tao khóc nhiều, tao không dám nhìn mắt họ, ngồi im như chết rồi, sau đó tao xin ra ngoài đi vệ sinh, lúc đó tao mới khóc.

Tao nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên người tao từng yêu, nhớ lại những ngày tháng bên 2 đứa bạn thân đầy vui vẻ. Nhớ lại những trò đùa vô bổ, ngốc nghếch cả những khó khăn đã từng trải qua cùng chị gái tao. Tao khóc, khóc sưng húp mắt lên mà cái bệnh viện ngoài cái nhà vệ sinh ra thì chẳng còn chỗ nào có thể trốn vào nữa.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu: ‘Sinh mệnh vốn rất mỏng manh, chưa kịp làm gì cho bố mẹ’ - Ảnh 3
Mắc bệnh ung thư máu, mọi ước mơ, dự định của cô gái đều tiêu tan - Ảnh minh họa: Internet

Chúng mày thấy đấy, sinh mệnh vốn rất mỏng manh, mặc dù bệnh tao là bệnh không có nguyên nhân nhưng tao vẫn mong chúng mày hãy sống một cuộc sống thật lành mạnh, hãy tập thể lực và ăn uống thật điều độ và đừng thức khuya nữa. Đừng để như tao đến bây giờ ngồi nhìn bầu trời ngoài kia thấy nó xa vời quá, chỉ muốn trở lại một cuộc sống bình thường mà mãi mãi không bao giờ có nữa.

Ở đây rất nhiều người trẻ bị, họ vẫn rất vui tươi và đầy mạnh mẽ, tao khâm phục họ, tao chưa từng nghĩ cuộc đời tao lại giống như những thước phim Hàn Quốc tao từng xem, tiếc rằng là những thước phim kết thúc không có hậu.

Hôm nay tao đang đợi truyền hóa chất lần đầu, tao lo lắng và sợ lắm, rồi tao sẽ rụng tóc như mọi người tao thấy trong đây, đầu tao sẽ trọc lóc chắc trông xấu xí lắm. Tác dụng phụ chắc sẽ đau lắm, chúng mày hãy mong cho tao hợp thuốc đi, tao sẽ cố gắng sống quãng thời gian còn lại thật mạnh mẽ.

Tao vẫn còn nhiều ước mơ dang dở, vẫn chưa gặp được người thương tao cả đời, vẫn chưa được mặc váy cưới như tao từng mơ ước, vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Kiếp này ít ra tao cũng có một gia đình hạnh phúc, có lẽ kiếp trước nợ đời nên kiếp này trả nợ. Ai cũng bị giống tao thì lạc quan lên nhé, à bọn tao trong này như ma cà rồng ấy, sống nhờ máu tình nguyện của các tình nguyện chúng mày đấy, ai khỏe mạnh thì năng đi hiến máu giúp chúng tao sống với nhá. Lần đầu tiên ăn bát cháo từ thiện mà mắt tao cay lắm, trước đây tao chưa từng làm những việc tình nguyện này cũng bởi vì sức khỏe không có. Tao không biết tao sẽ sống được bao lâu nữa nhưng với tao và cho cả chúng mày, bài tập cuối cùng không có thời hạn.

Hãy sống thật hạnh phúc”.

Ung thư máu không còn là một căn bệnh quá xa lạ mà chúng ta chỉ có thể thấy trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Đây là một căn bệnh đáng sợ ngày càng trở nên phổ biến.

Câu chuyện của cô sinh viên trẻ khiến không ít người rơi nước mắt thương tiếc cho một cô gái đang tuổi xuân thì. Để cô có thể mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh quái ác, cư dân mạng liên tục để lại những lời động viên.

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái trẻ xinh đẹp mắc bệnh ung thư máu: ‘Sinh mệnh vốn rất mỏng manh, chưa kịp làm gì cho bố mẹ’ - Ảnh 4
Cư dân mạng liên tục động viên cô gái trẻ - Ảnh chụp màn hình

 “Đọc bài xong thấy lặng người một chút. Cùng là thanh niên nhìn thấy nhau buồn thì cũng không thoải mái được. Nhất là con gái nhìn thấy buồn như vậy mình lại mủi lòng. Năm 2014 mình bị mắc một căn bệnh, nó không quái ác như thế nhưng cũng làm mình khốn đốn cả 1 năm trời ảnh hưởng cả thi đại học. May sao đi mổ về sức khỏe mình trở lại, mọi thứ đều tốt lên. Mình trải qua sóng gió mà bản thân cũng cứng cáp hơn, đàn ông hơn, sống tích cực hơn, yêu gia đình hơn. Mong cho bạn sẽ vượt qua khó khăn, làm được những điều mình muốn và có cuộc sống sau này tốt hơn”, M.N chia sẻ.

“Cố lên cô gái nhỏ, cuộc sống càng lúc càng bất công, hãy mạnh mẽ hơn nữa như cái cách mà em vẫn đang. Cầu cho em với những điều tốt đẹp hơn, à là ổn hơn thôi cũng đủ rồi”, L.D động viên.

Câu chuyện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người liên tục bình luận, chia sẻ với hy vọng cô gái sẽ có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.

 

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Ông Thao cho biết, theo lời khai của 2 người thì "họ vào khách sạn để tâm sự việc gia đình, không có chuyện trai trên gái dưới".

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