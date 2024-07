Theo thông tin từ báo Người Lao Động , ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao các đối tượng Huang Jie Cheng (SN 2006), Luo Shi Jun (2008) và Gan Ying (SN 2007) quốc tịch Trung Quốc liên quan đến vụ giết tài xế taxi cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi đến khu vực chợ Xép ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, ô tô trên tiếp tục va chạm với xe mô tô BKS 73E1 - 345.12 do ông Phan Văn Cảnh (SN 1962, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) điều khiển đi cùng chiều và tài xế ô tô tiếp tục bỏ chạy đến khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và tiếp tục va chạm với ô tô mang biển số 81A - 209.72 do anh Nguyễn Xuân Đính (SN 1970, trú huyện Chư B Rông, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Tổ tuần tra CSGT Công an Quảng Bình vừa bám theo chiếc taxi 14A - 325.45, vừa điện báo cáo với chỉ huy đơn vị. Lãnh đạo Phòng CSGT báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an Quảng Bình, đồng thời phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn sử dụng các biện pháp bắt giữ được ô tô taxi gây tai nạn liên hoàn.

Tài xế điều khiển ô tô taxi bị bắt giữ là Luo Shi Jun; đi cùng trên xe còn có 2 người là Huang Jie Cheng và Gan Ying.

3 nghi phạm tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Thanh Niên, tại cơ quan công an, khi tiến hành làm rõ giải quyết vụ va chạm giao thông, Công an TX.Ba Đồn và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện các nghi phạm và chiếc xe do các nghi phạm điều khiển có nhiều nghi vấn, không chỉ liên tục bỏ chạy chỉ do va chạm giao thông, nên phối hợp với nhiều đơn vị công an ở Quảng Bình để điều tra, làm rõ.

Đêm 28/7, sau nhiều giờ làm việc, đấu trí căng thẳng, các nghi phạm đã khai nhận với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình về hành vi thắt cổ, giết chết và phi tang thi thể tài xế taxi BS 14A-325.45 vào khoảng 19 giờ ngày 27/7 tại địa phận Quảng Ngãi. Sau đó, các nghi phạm này cướp taxi, chạy ra đến TX.Ba Đồn thì bị Công an Quảng Bình bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, tài xế taxi là anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổi, trú P.Hà Phong, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Anh Hải được các nghi phạm Huang Jie Cheng, Luo Shi Jun, Gan Ying thuê vào lúc khoảng 2 giờ ngày 27/7 đi dọc các tỉnh ở Việt Nam, đến chiều ngày 27/7 khi đến Quảng Ngãi thì bị sát hại.

Nguyên nhân các nghi phạm người Trung Quốc sát hại tài xế taxi đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ