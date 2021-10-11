Tải Bandicam Full 2021 thành công 100%

Hãy cùng theo dõi DDS để tải Bandicam Full 2021 Google Drive với hướng dẫn cực kỳ chi tiết nhé!

Bandicam Full là một phần mềm quay phim màn hình miễn phí dễ sử dụng cho phép bạn ghi lại bất cứ thứ gì bạn muốn trên màn hình PC của mình. Bao gồm ghi WOW, Minecraft, iTunes, YouTube, PowerPoint, Webcam, Skype, trò chuyện video, phát trực tuyến video màn hình máy tính để bàn mà không hề bị lag. Hãy cùng theo dõi DDS để tải Bandicam Full 2021 Google Drive với hướng dẫn cực kỳ chi tiết nhé!

Bandicam là gì? Bandicam được đánh giá là trình ghi màn hình miễn phí tốt nhất dành cho hệ điều hành Windows cho phép bạn ghi lại bất kỳ vùng nào trên màn hình của mình dưới dạng ảnh chụp màn hình hoặc tệp video màn hình. Bạn hoàn toàn có thể lưu các bài giảng, hội thảo trên web, trò chơi và cuộc gọi Skype với tùy chọn thêm tường thuật từ micrô hoặc video từ webcam và chia sẻ trên YouTube hoặc Vimeo. Để có thể ghi lại màn hình PC, hãy chọn chế độ “Ghi màn hình” trong ứng dụng này.

Đặc điểm của Bandicam Full là gì? Phiên bản Bandicam Full có nhiều tính năng trong đó các tính năng nổi bật chính là: Chụp và ghi lại màn hình trò chơi 2D hoặc 3D với chất lượng lên đến 4K với tốc độ khung hình lên đến 144 FPS.

Ghi lại mọi hành động trên máy tính của bạn và sau đó lưu nó dưới dạng tệp AVI hoặc MP4 hoặc tệp hình ảnh chất lượng cao.

Quay video từ các thiết bị video bên ngoài không phải máy tính như điện thoại thông minh, webcam, Xbox, Playstation,...

Chèn logo cho video.

Tạo video tùy chỉnh với kích thước tối thiểu.

Có thể quay video liên tục lên đến 24 giờ và hơn thế nữa.

Chất lượng độ phân giải video đạt 3840 x 2160.

Tải trực tiếp video quay màn hình lên Youtube mà không cần thay đổi định dạng video.

Dung lượng tập tin có thể trên 3,9GB cho bạn thoải mái quay video. Những yêu cầu hệ thống khi cài Bandicam full Để cài Bandicam Full một cách tối ưu nhất bạn cần lưu ý: Cấu hình tối thiểu Hệ điều hành là: Windows Vista, 7, 8, 10 (32-bit và 64-bit).

CPU là: Intel Pentium 4 1,3 GHz hoặc AMD Athlon XP 1500

RAM là: 512 MB RAM trở lên

Ổ cứng là: HDD 1GB trở lên

VGA là: 800x600 16bit Cấu hình khuyến nghị Hệ điều hành là: Windows Vista, 7, 8, 10 (32-bit và 64-bit).

CPU là: Bộ xử lý lõi kép, chẳng hạn như Intel Pentium D hoặc AMD Athlon 64 X2

RAM: RAM 1GB trở lên

Ổ cứng: HDD 10GB trở lên

VGA: 1024x768 16bit Link download Bandicam Full 2021 mới nhất Dưới đây là link tải Bandicam 5.2.0 Full: Tại sao bạn nên tải Bandicam Full? Vậy tại sao bạn nên tải Bandicam Full mà không phải bất kỳ phần mềm nào khác? Như đã chia sẻ, Bandicam cung cấp cho người dùng nhiều tính năng giúp bạn quay video màn hình một cách hiệu quả và đa dạng. Bandicam cung cấp tới 3 chế độ quay: chế độ quay video, chế độ quay màn hình, chế độ quay màn hình thiết bị nên bạn có thể thay đổi chế độ để cho ra những video phù hợp.

Bên cạnh đó, Bandicam Full còn giúp video có chất lượng độ phân giải cao cùng với giao diện đơn giản, thân thiện giúp bạn không cần cài đặt quá nhiều thao tác khi thực hiện quay video.

Một lý do nữa mà bạn nên tải Bandicam là phần mềm có dung lượng nhỏ nên phù hợp với nhiều cấu hình PC.

Kể cả PC cấu hình thấp bạn vẫn sử dụng được đầy đủ tính năng của Bandicam, tuy nhiên hãy lưu ý tùy chỉnh thông số ghi phù hợp để tránh tình trạng giật lag nhé! Như vậy là DDS đã chia sẻ cho các bạn link tải và cách cài đặt và sử dụng Bandicam Full Crack vĩnh viễn trên máy tính. Trong quá trình cài đặt Bandicam, nếu gặp khó khăn liên hệ với chúng tôi tại: dds.com.vn

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