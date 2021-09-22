Suýt chết vì nhiễm độc khi tự uống thuốc dân gian phòng COVID-19 tại nhà

Xã hội 22/09/2021 09:44

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân được người quen chia sẻ bài thuốc dân gian ngừa COVID-19 gồm hỗn hợp chưng cất các nguyên liệu như nước dừa, đường phèn, gừng, sả và nhiều lá thuốc không rõ loại. Sau khi uống, người bệnh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần.

Theo VTV đưa tin, chiều 21/9, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cho biết, các y, bác sỹ vừa cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa cơ quan do tự uống thuốc dân gian tại nhà để phòng, ngừa COVID-19.

Cụ thể, ngày 14/9, Khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân 53 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái, da nổi mẩn, huyết áp 80/60 mmHg.

Được biết, hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân được người quen chia sẻ bài thuốc dân gian ngừa COVID-19 gồm hỗn hợp chưng cất các nguyên liệu như nước dừa, đường phèn, gừng, sả và nhiều lá thuốc không rõ loại.

Sau khi uống, người bệnh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Do đó, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị. Tại đây, triệu chứng khó thở tăng dần, tri giác lơ mơ, gia đình người bệnh xin chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

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Bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại Cần Thơ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, khi nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc từ đường tiêu hoá, biến chứng suy đa cơ quan, tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sau 3 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo, cai máy thở thành công, được rút ống nội khí quản và đang nằm chăm sóc tại bệnh viện.

Theo bác sĩ ở một số nơi xuất hiện thông tin truyền miệng về các loại thuốc đặc hiệu, coi như “thần dược” có thể phòng ngừa COVID-19. Không ít bà con đặc biệt quan tâm và sẵn sàng chi tiền để mua các loại thuốc này.

Bác sĩ Đỗ Văn Phẩm - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc khuyến cáo: “Thông tin này là không có cơ sở khoa học. Hiện tại trên thế giới chưa có nghiên cứu nào cho thấy các loại thuốc dân gian này có khả năng ức chế virus, nhất là SARS-CoV-2. Nguy hiểm hơn khi các bài thuốc dân gian trên lưu truyền rộng, có thể khiến mọi người nhầm lẫn có công hiệu phòng ngừa COVID-19”.

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