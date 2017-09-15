Nhiều giờ qua, thông tin mẹ ruột của Đức Lộc xuất hiện đã khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên lạc với các sư thầy ở Mái ấm Đức Quang thì nhận được thông tin hoàn toàn khác.

Hôm qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin như sau: “Ai còn nhớ con không. Có lẽ trên đời này con Đức Lộc có nhiều mẹ nhất đấy. Nay con được như bây giờ cũng là có các mẹ động viên cầu phúc cho con, Đức Lộc con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Các mẹ ơi mẹ đẻ của Đức Lộc đã đến tìm gặp con. Mẹ bé mới 17 tuổi, bé được tạo ra sau sự cưỡng hiếp của người cận huyết thống. Nghĩ mà thương xót cho một cô gái, nhưng lại đáng hận vì là một người mẹ. Dù sao cũng mong con luôn khỏe mạnh con nhé”.

Để làm rõ thông tin này, PV Phụ nữ và Gia đình đã trực tiếp liên lạc với các sư thầy ở Mái ấm Đức Quang để xác nhận.

Theo một sư thầy, những thông tin về mẹ bé Đức Lộc xuất hiện trên mạng xã hội hoàn toàn là bịa đặt. Một số cá nhân đã lợi dụng thông tin về bé Đức Lộc để câu like, câu share phục vụ cho công việc bán hàng.

Vị sư thầy này còn khẳng định hiện nay phía mái ấm không hề có bất cứ thông tin gì về mẹ ruột của Đức Lộc. Người phụ nữ xuất hiện trong những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là một vị mạnh thường quân đã giúp đỡ, hỗ trợ bé khi điều trị ở Singapore.

Được biết ở thời điểm hiện tại sức khỏe của Đức Lộc đã cải thiện rất nhiều nhưng vẫn phải tái khám trong thời gian tới.

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