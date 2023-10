SỐC: Lạnh sống lưng cảnh người đàn ông bất ngờ rơi tự do từ cầu thang tre chỉ sau vài giây áp mái, quằn quại tìm người kêu cứu

Chỉ vì bất cẩn mà người đàn ông rơi từ cầu thang xuống đất, ngã lăn quằn quại đau đớn.

Chỉ trong khoảnh khắc, những vụ tai nạn do bất khi leo trèo rất dễ gây nguy hiểm như trường hợp dưới đây. Cụ thể đoạn clip được camera an ninh ghi lại, trong lúc leo gần đến áp mái và do không có ai vịn cầu thang nên bất ngờ, người đàn ông bị trượt ngã xuống đất.

Chứng kiến màn rơi từ mái nhà của người đàn ông ai nấy đều rùng mình

Điều đáng nói hai chân người đàn ông chạm đất trong tư thế được đánh giá là dễ gây ảnh hưởng đến thần kinh cột sống và chấn thương nặng. Sau khi té trực tiếp xuống mặt sân, người đàn ông vô cùng đau đớn và không thể đứng dậy. Ông ta ôm lưng đau quằn quại và nhìn xung quanh như muốn tìm sự trợ giúp.

Sau khi rơi xuống đất người đàn ông vô cùng đau đớn - Ảnh: Chụp từ clip

Thông qua clip này mọi người cũng nên cẩn thận khi leo trèo trên cao để tránh xảy ra tình huống đáng tiếc.

