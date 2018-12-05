Chỉ cần nghe chuyện chồng bạo hành vợ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng cảm thấy bức xúc, phẫn nộ. Thế nhưng anh chồng trong câu chuyện hy hữu dưới đây lại phải gánh tiếng oan vì cô vợ quái chiêu khiến ai nấy lắc đầu ngán ngẩm.

Cụ thể, anh Faisal Khan sống tại thành phố Sydney, Australia quen biết với cô Asmae, người Maroc qua một trang web hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên khoảng 8 tháng sau, Faisal biết được Asmae không thật lòng yêu anh. Cô kết hôn với anh vì muốn kiếm một tấm chồng ngoại quốc để được nhập tịch miễn phí.

Sau khi biết sự thật phũ phàng, anh Faisal quyết định nhờ luật sư và chuyên gia nhập cảnh tư vấn với mong muốn cắt đứt với cô vợ trong êm đẹp.

Thấy chồng ngày càng xa cách, Asmae nhân lúc Faisal không để ý đã mở máy tính và xem trộm hộp mail của chồng. Người phụ nữ bàng hoàng nhận ra anh chồng đang muốn "chạy làng", còn bản thân cô thì sắp bị "trả về nơi sản xuất".

Asmae rất tức giận, lớn tiếng đe dọa anh Faisal: "Cứ chờ xem tôi sẽ xử lý anh thế nào". Sau đó, cô nàng vùng vằng bỏ đi khỏi căn hộ. Những tưởng cô đi đâu đó trút giận, không ngờ Asmae đã vào thang máy và làm một hành động không ai tưởng tượng ra nổi.

Asmae tự đánh mình trong thang máy - Ảnh: The Sun

Theo hình ảnh trích xuất từ camera trong thang máy, Asmae đã dùng tay tự đấm vào mặt mình rất mạnh, thậm chí còn tự tát nhiều cái khiến cho mắt và má bị thâm tím, sưng húp. Tiếp đó, Asmae chạy tới đồn cảnh sát gần đó và báo cáo việc mình bị anh Faisal bạo hành.

Vài tiếng sau, cảnh sát ập tới căn hộ của Faisal để bắt giữ và buộc tội anh tấn công người vợ. Tuy nhiên, Faisal khăng khăng mình không hề làm chuyện sai trái đó. Sau khi nộp tiền bảo lãnh 20.000 USD (hơn 460 triệu đồng), Faisal mới được thả ra. Cuối cùng, chân tướng sự việc cũng bại lộ khi anh tìm được đoạn clip của vợ trong thang máy.

Asmae tự đánh đến sưng tấy mặt mày rồi vu oan chồng bạo hành - Ảnh: The Sun

Trao đổi với các kênh truyền thông, Faisal tỏ thái độ tức giận vì cho rằng Asmae đã rắp tâm hãm hại mình dù anh từng đối xử với cô rất tốt. Người đàn ông cũng thất vọng vì bị vợ lợi dụng từ tình cảm đến tiền bạc.

Sau đó, anh Faisal đã đuổi cô vợ lừa dối ra khỏi nhà. Asmae đã rời khỏi thành phố Sydney nhưng vẫn còn sống ở Úc. Anh Faisal hiện đang cố gắng trả hết các khoản nợ pháp lý và kêu gọi chính phủ trục xuất Asmae về Maroc.