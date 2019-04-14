Sau quyết định kháng cáo, muốn đoàn tụ với chồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ bất ngờ trên trang cá nhân

Chỉ sau vài ngày quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chia sẻ điều bất ngờ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Vào chiều 10/4 vừa qua, TAND TPHCM xác nhận với báo chí về việc nhận được đơn kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) về bản án ly hôn được tuyên hôm 27/3.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Vũ - Ảnh: Internet

Theo đó, bà Thảo nộp đơn vào ngày 5/4, kháng cáo lại toàn bộ bản án trước đó và xin được đoàn tụ với ông Vũ. Về phần ông Vũ, ông kháng cáo yêu cầu chia lại tài sản theo tỷ lệ 7/3.

Thông tin cả bà Thảo và ông Vũ nộp đơn kháng cáo đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Dù vậy, trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo không hề nhắc đến việc ly hôn mà liên tục chia sẻ về những triết lý sống và thành quả mà bà đạt được trong kinh doanh.

Chia sẻ mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Mới đây nhất, bà Thảo viết: “Khiêm nhường cũng là cách giúp bản thân thoát khỏi danh lợi và thị phi. Học cách chịu thiệt, chịu lùi lại, chịu lặng im khi bị tấn công là cách giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống và về chính mình. Đi càng xa, hành trang càng phải nhẹ. Mỗi ngày qua đi, tôi vẫn tiếp tục học hỏi thêm và biết ơn thêm cuộc sống này!”.

Bên dưới bài viết của bà Thảo, cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều chúc bà hạnh phúc và hy vọng bà và ông Vũ có thể đoàn tụ với nhau.

“Chị ơi, dù thế nào chị cũng phải giữ gìn hạnh phúc của chị và gia đình nhé. Chúc chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình và các con”, B.D cổ vũ.

“Một lời khuyên ý nghĩa, hy vọng chị sẽ luôn hạnh phúc và có thể trở về bên anh Vũ, cùng xây dựng Trung Nguyên ngày càng bền vững hơn”, bình luận của một cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-quyet-dinh-khang-cao-muon-doan-tu-voi-chong-ba-le-hoang-diep-thao-chia-se-bat-ngo-tren-trang-ca-nhan-321718.html