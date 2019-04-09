Hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ đạo lý sống và khoe thành quả ‘khủng’ trên trang cá nhân

Xã hội 09/04/2019 15:51

Hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng.

Sau khi chính thức ly hôn, cuộc sống của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ cũ của chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên được rất nhiều người quan tâm. Trên trang cá nhân của mình, bà Thảo cũng thường xuyên chia sẻ những câu nói ý nghĩa hay triết lý sống, gửi gắm nhiều điều tích cực đến những người xung quanh.

Mới đây nhất, bà mượn lời của một nữ thi sĩ người Mỹ để nói về lòng biết ơn: “Lòng biết ơn rất quan trọng, đó là văn hóa cao cấp, là viên ngọc quý. Maya Angelou (1928-2014), nữ thi sĩ người Mỹ, nói: Hãy để sự biết ơn làm gối để bạn quỳ lên nói lời cầu nguyện hàng đêm. Và hãy để đức tin làm cầu để đưa giúp bạn đi khỏi cái xấu đến với cái tốt”.

Hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ đạo lý sống và khoe thành quả ‘khủng’ trên trang cá nhân - Ảnh 1
Dòng trạng thái đầy ý nghĩa được bà Thảo đăng trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng tự hào khoe thành tích kinh doanh của mình sau 10 năm phát triển Trung Nguyên International tại Singapore.

Hậu ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ đạo lý sống và khoe thành quả ‘khủng’ trên trang cá nhân - Ảnh 2
Những thành công trong việc kinh doanh tại Singapore được bà Thảo chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

“Với hơn 10 năm phát triển thành công tại Singapore, Trung Nguyên International đã chọn đảo quốc Sư Tử như một trong những cửa ngõ quốc tế quan trọng để mở đường cho King Coffee vươn ra thế giới.

Cùng nhìn lại chặng đường của King Coffee tại Singapore - thương hiệu cà phê Việt đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới và tự hào trở thành thương hiệu cà phê Việt mang tầm vóc toàn cầu”, thông tin được bà Thảo chia sẻ trên trang cá nhân.

Mặc dù không còn là vợ của “vua cà phê” Trung Nguyên nhưng bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn đang khẳng định sự thành công và vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Dưới những bài viết của nữ doanh nhân, nhiều người bày tỏ sự tin tưởng rằng thương hiệu cà phê của bà Thảo sẽ thành công và vươn ra thế giới, mang lại niềm tự hào cho người Việt.

Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ chia sẻ lời yêu thương trên trang cá nhân

Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ chia sẻ lời yêu thương trên trang cá nhân

Sau 3 ngày chính thức ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có động thái mới trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Lê Hoàng Diệp Thảo vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên ly hôn

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