Sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ chia sẻ lời yêu thương trên trang cá nhân

Sau khi kết quả phân chia tài sản được công bố, cư dân mạng chia thành 2 phe. Một số người đứng về phía bà Thảo, cho rằng việc tước đi quyền điều hành của bà Thảo ở Trung Nguyên là bất công vì bà cũng có công lớn trong quá trình phát triển của tập đoàn này.

Mặc dù vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên đã khép lại nhưng cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao bàn tán.

Giữa tâm bão, không ít người hướng sự chú ý về bà Thảo. Tuy nhiên, vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không nói gì về vụ việc mà chỉ đăng một vài dòng tâm sự về tình mẹ trên trang cá nhân.

Số khác lại cho rằng kết quả như vậy là hoàn toàn đúng đắn vì Trung Nguyên do ông Vũ và gia đình sáng lập nên phải do ông điều hành. Họ tin rằng ông Vũ sẽ đưa Trung Nguyên vươn tầm thế giới.

Chia sẻ mới nhất của bà Thảo trên Facebook - Ảnh: Facebook

“Mother’s day

Mẹ ơi, con biết ơn mẹ vô cùng. Mẹ đã luôn như sức mạnh nâng bước con vượt qua giông bão.

Mẹ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình vượt qua, để các con thấy rằng thế giới này dù có rộng lớn là thế, các con sau này có lớn bao nhiêu, bay cao xa thế nào thì vẫn luôn có ba, mẹ phía sau, dang vòng tay ấm đón các con trở về.

Tình yêu của mẹ là thứ sức mạnh vĩ đại nhất có thể hóa giải mọi thử thách, dung hòa mọi mâu thuẫn và xoa dịu mọi tổn thương. Mẹ luôn yêu các con!

I love mothers on Earth. I love Earth Mother”.

Như thông tin trước đó đã đưa, trong phiên tòa vào ngày 27/3, HĐXX đã tuyên bản án tranh chấp tài sản giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

HĐXX tuyên, tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được chia theo tỷ lệ: Ông Vũ 60% và bà Thảo 40%.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa xét xử ngày 27/3 vừa qua - Ảnh: Phương Duy

Với tỷ lệ 60/40, giá trị tài sản thực tế mà ông Vũ được chia là 4.863 tỷ đồng, còn bà Thảo được chia 3.363 tỷ đồng. Bà Thảo phải giao toàn bộ cổ phần tại Trung Nguyên cho ông Vũ và nhận lại số tiền với giá trị tương ứng. Ông Vũ phải thanh toán cho bà Thảo số tiền mặt là hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau khi nghe tòa tuyên án, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã không kiềm chế được cảm xúc. Bà đã khóc và thốt lên: “Quá bất công với mẹ con tôi”.