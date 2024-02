Đối tượng Lê Huỳnh Hải đến và ôm bé T. đi đến sông Cái Nứa (cách nhà bé T. khoảng 80m) rồi ném xuống sông, sau đó bỏ đi.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 26/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Huỳnh Hải (25 tuổi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, lúc 7 giờ ngày 11/2, sau khi sử dụng ma túy, Hải đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa (thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai L.N.K.T. (3 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869.

Lúc này, Hải đến và ôm bé T. đi đến sông Cái Nứa (cách nhà bé T. khoảng 80m) rồi ném xuống sông, sau đó bỏ đi.

Lúc này, anh Phan Quốc Huy (30 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) - chủ quán cà phê gần đó thấy bé trai vùng vẫy dưới dòng sông sâu hơn 3m nên đã chạy đến hiện trường; nhảy xuống sông và vớt được bé T. đưa lên bờ.

Sau đó, anh cùng gia đình đưa cháu T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện bé T. đã được xuất viện.

Bị can Lê Huỳnh Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, đến ngày 12/2, công an đã bắt được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận ném bé T. xuống sông. Công an đã tạm giữ Hải để phục vụ cho công tác điều tra.

Lãnh đạo UBND huyện Cái Bè khen thưởng anh Huy - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Riêng anh Phan Quốc Huy sau đó được UBND huyện Cái Bè tặng giấy khen, phần thưởng vì có tinh thần cứu giúp người gặp nạn. Đồng thời cũng biểu dương và tuyên truyền nhân rộng tấm gương cứu người trong những trường hợp hoạn nạn như anh Huy.

