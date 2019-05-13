Ruộng dưa nuôi 3 con ăn học bị kẻ gian phá hoại, người mẹ nghèo ôm mặt khóc nức nở: ‘Sao lại nhẫn tâm phá hoại như vậy?’

Gần đến ngày thu hoạch, 5 sào dưa của gia đình bà Thanh bất ngờ bị kẻ gian phá hoại khiến gia đình bà rơi vào cảnh khốn đốn.

Hôm qua (12/5), trao đổi với báo chí, ông Trương Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu để điều tra làm rõ vụ việc 5 sào dưa hấu của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu) bị kẻ xấu phá hoại khi sắp đến mùa thu hoạch.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/5, khi vợ chồng bà đang ở nhà thì được người dân đi ruộng về báo 5 sào dưa của gia đình (cách nhà 200m) bị kẻ gian phá hoại. Được biết, chỉ còn 10 đến 15 ngày nữa, gia đình sẽ thu hoạch 5 sào dưa này.

Ruộng dưa để nuôi 3 con ăn học bị phá hoại, bà Thanh vô cùng buồn bã - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, bà Thanh cùng chồng chạy ra xem. Chứng kiến ruộng dưa mà vợ chồng bà vất vả chăm sóc để có tiền cho 3 con ăn học bị phá hết, vợ chồng bà chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Theo thông tin từ Saostar, những cây dưa hấu này bị nhổ gốc nhiều giờ cộng với nắng nóng khiến cây bị héo. Nhiều cây đã cho quả to chuẩn bị thu hoạch cũng đành phải bỏ đi. Số khác bị chặt ngang phần thân với gốc khiến cây chết nhanh chóng. Cả ruộng dưa của gia đình chẳng còn lại bao nhiêu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc trên - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, gia đình bà Thanh trước giờ không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai. Mùa dưa năm nay được giá nên số tiền gia đình bà Thanh thiệt hại là khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ với một gia đình làm nghề nông.

Sự việc trên của gia đình bà Thanh khiến nhiều hộ dân trồng dưa khác vô cùng hoang mang, lo lắng.

Hiện cơ quan chức năng đang nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ruong-dua-nuoi-3-con-an-hoc-bi-ke-gian-pha-hoai-nguoi-me-ngheo-om-mat-khoc-nuc-no-sao-lai-nhan-tam-pha-hoai-nhu-vay-324811.html