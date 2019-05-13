Ruộng dưa nuôi 3 con ăn học bị kẻ gian phá hoại, người mẹ nghèo ôm mặt khóc nức nở: ‘Sao lại nhẫn tâm phá hoại như vậy?’

Xã hội 13/05/2019 06:13

Gần đến ngày thu hoạch, 5 sào dưa của gia đình bà Thanh bất ngờ bị kẻ gian phá hoại khiến gia đình bà rơi vào cảnh khốn đốn.

Hôm qua (12/5), trao đổi với báo chí, ông Trương Hồng Khôi, Chủ tịch UBND xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an huyện Diễn Châu để điều tra làm rõ vụ việc 5 sào dưa hấu của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu) bị kẻ xấu phá hoại khi sắp đến mùa thu hoạch.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11/5, khi vợ chồng bà đang ở nhà thì được người dân đi ruộng về báo 5 sào dưa của gia đình (cách nhà 200m) bị kẻ gian phá hoại. Được biết, chỉ còn 10 đến 15 ngày nữa, gia đình sẽ thu hoạch 5 sào dưa này.

Ruộng dưa nuôi 3 con ăn học bị kẻ gian phá hoại, người mẹ nghèo ôm mặt khóc nức nở: ‘Sao lại nhẫn tâm phá hoại như vậy?’ - Ảnh 1
Ruộng dưa để nuôi 3 con ăn học bị phá hoại, bà Thanh vô cùng buồn bã - Ảnh: Internet

 Ngay khi nhận được tin, bà Thanh cùng chồng chạy ra xem. Chứng kiến ruộng dưa mà vợ chồng bà vất vả chăm sóc để có tiền cho 3 con ăn học bị phá hết, vợ chồng bà chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Theo thông tin từ Saostar, những cây dưa hấu này bị nhổ gốc nhiều giờ cộng với nắng nóng khiến cây bị héo. Nhiều cây đã cho quả to chuẩn bị thu hoạch cũng đành phải bỏ đi. Số khác bị chặt ngang phần thân với gốc khiến cây chết nhanh chóng. Cả ruộng dưa của gia đình chẳng còn lại bao nhiêu.

Ruộng dưa nuôi 3 con ăn học bị kẻ gian phá hoại, người mẹ nghèo ôm mặt khóc nức nở: ‘Sao lại nhẫn tâm phá hoại như vậy?’ - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc trên - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, gia đình bà Thanh trước giờ không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai. Mùa dưa năm nay được giá nên số tiền gia đình bà Thanh thiệt hại là khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ với một gia đình làm nghề nông.

Sự việc trên của gia đình bà Thanh khiến nhiều hộ dân trồng dưa khác vô cùng hoang mang, lo lắng.

Hiện cơ quan chức năng đang nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng

Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng

Khi kiểm tra vườn sầu riêng của gia đình, chị Thủy tá hỏa phát hiện nhiều cây sầu riêng trong vườn bị chết cành, rụng hoa, gia đình gần như mất trắng 800 triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   phá hoại tài sản trồng dưa hấu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản