Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng

Xã hội 03/05/2019 11:07

Khi kiểm tra vườn sầu riêng của gia đình, chị Thủy tá hỏa phát hiện nhiều cây sầu riêng trong vườn bị chết cành, rụng hoa, gia đình gần như mất trắng 800 triệu.

Hôm nay (3/5), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc vườn sầu riêng của gia đình chị Đoàn Thị Thanh Thủy (ngụ thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, Krông Búk) nghi bị kẻ gian đầu độc.

Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1
12 cây sầu riêng đang thu hoạch, 10 gốc sầu riêng 3 năm tuổi bị kẻ xấu bơm thuốc đầu độc - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 30/4, chị Thủy ra thăm vườn thì phát hiện nhiều cây sầu riêng có dấu hiệu rụng hoa, chết. Thấy vậy, chị cùng người nhà đã tiến hành kiểm tra thì thấy tất cả những cây này đều bị đục lỗ ở phần gốc. Ngoài ra, xung quanh những gốc cây này cỏ bị chết trụi, lá cà phê gần khu vực đó cũng bị héo lại giống như bị xịt thuốc cỏ.

Tổng cộng có 22 cây sầu riêng trong vườn của chị Thủy bị đầu độc, trong đó có 12 cây đang đến kỳ thu hoạch, 10 cây sầu riêng 3 năm tuổi. Với hy vọng cứu được những cây sầu riêng này, gia đình đã chặt bỏ những cành khô, vạt bỏ phần thân xung quanh khu vực bị bơm thuốc nhưng không hiệu quả.

Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2
Ước tính gia đình chị Thủy thiệt hại khoảng 800 triệu đồng - Ảnh: Internet

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, gia đình chị Thủy thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Được biết đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình.

Hồi tháng 11/2018, một gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn tương tự khi bị kẻ xấu tiêm thuốc vào vườn chuối khiến gia đình tổn thất khoảng 500 triệu đồng.

Cả nhà khóc ròng vì vườn sầu riêng bị kẻ xấu 'đầu độc', mất trắng gần 1 tỷ đồng - Ảnh 3
Gia đình anh Toàn mất trắng 500 triệu chỉ sau một đêm - Ảnh: Internet

Đó là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Huy Toàn (ngụ Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội). Theo đó, vì mưa nên anh Toàn không thể ra thăm vườn trong 2 ngày liền. Đến khi anh ra thăm thì bất ngờ phát hiện khoảng 2000 buồng chuối chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán bỗng chín rộ. Anh Toàn và những người trồng chuối lâu năm cho rằng đã có kẻ phá hoại, dùng thuốc kích thích quả chín ép phun vào các buồng chuối.

Mất 500 triệu đồng chỉ sau 1 đêm... vì chuối bỗng dưng chín hàng loạt

Mất 500 triệu đồng chỉ sau 1 đêm... vì chuối bỗng dưng chín hàng loạt

Sau hai ngày không ra thăm vườn, anh Nguyễn Huy Toàn (Dương Hà - Gia Lâm - Hà Nội) tá hỏa bởi vườn chuối rộng 3,2ha của mình đột nhiên chín rộ một cách khó hiểu.

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Từ khóa:   phá hoại hủy hoại tài sản cạnh tranh sầu riêng

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