Nhận được bức tâm thư của kẻ trộm , anh Tân (sinh năm 1992, ngụ tại Hoài Đức, Hà Nội) vô cùng ngạc nhiên vì không nghĩ mình sẽ tìm lại số tiền đã mất sau 3 năm.

Chắc Tân ngạc nhiên lắm khi nhận được số tiền này phải không? Đây là số tiền của bạn. Bạn còn nhớ lần ở cửa hàng bạn làm mất ví và tôi là người khách đến vì lòng tham tức thời đã lấn át hết lý trí và tự trọng của bản thân, tôi là người đã lấy ví của bạn ngày đó.

Dù đã trả lại bạn ví nhưng số tiền trong ví tôi đã dùng cho bản thân mình. Từ ngày đó, tôi luôn áy náy, day dứt và xấu hổ vì việc làm của mình.

Nay tôi xin gửi lại bạn số tiền thuộc về bạn, mong bạn nhận lại và tha thứ cho kẻ trộm giấu mặt này nhé. Cảm ơn và chúc bạn cùng gia đình Hạnh phúc - An lành”.

Bức tâm thư và số tiền mà kẻ trộm gửi cho anh Tân - Ảnh: Facebook

Được biết vào 3 năm trước, anh Tân kinh doanh điện thoại. Trong lúc sơ ý, anh bị một vị khách lạ lấy cắp ví. Trong ví có khoảng 8 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Sau đó, anh đăng lên Facebook xin lại giấy tờ. May mắn là hai ngày sau anh đã nhận lại được toàn bộ. Còn số tiền trong ví, anh cũng quên đi.

Đến ngày 16/1 vừa qua, bỗng nhiên có người lạ mang đến đưa cho anh một phong bì. Sau khi mở, anh vô cùng bất ngờ vì bên trong có 8 triệu đồng anh đã mất cách đây 3 năm. Ban đầu, anh cũng không định đưa câu chuyện lên mạng xã hội nhưng muốn cảm ơn tên trộm vì đã giúp anh nhận ra trên đời này vẫn còn điều tốt.

Anh Tân vô cùng bất ngờ khi nhận được bức thư cùng tiền của kẻ trộm - Ảnh: Zing

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Một số người tỏ ra khâm phục tên trộm vì anh ta vẫn còn lương tâm, mang trả lại số tiền đã lấy. Số khác lại cho rằng chúng ta không nên tha thứ dễ dàng vì như vậy sẽ cổ xúy hành vi sai trái này.

"Tên trộm có tâm quá, lấy trộm xong rồi còn trả lại ví. Chưa kể bây giờ còn mang hết số tiền đó trả lại cho nạn nhân", T.N nói.

"Ai cũng có lương tâm như vậy thì tốt biết mấy. Mà tốt nhất là đừng bao giờ đi trộm nữa", M.N bình luận.

"Dù đã mang tiền trả lại nhưng vẫn không thể tha thứ cho những kẻ trộm cắp được. Nếu dễ dàng tha thứ chẳng khác gì chúng ta đang cổ vũ cái xấu", N.T cho rằng tha thứ dễ dàng là đang cổ vũ cái xấu.

Hiện câu chuyện vẫn còn đang là đề tài nóng trên mạng.