Rủ nhau đi tắm biển gặp sóng lớn, 3 em may mắn 'thoát cửa tử', 1 em vẫn đang mất tích

Xã hội 30/05/2022 20:11

Trong lúc tắm biển, 4 thiếu niên không may bị sóng cuốn ra xa, may mắn 3 người bơi được vào bờ, còn 1 em mất tích.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, chiều 30/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân - Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích Lê Trần Đình Q. (15 tuổi, trú ấp Bình Hòa, xã Bình Châu) bị mất tích ngoài biển.

Trước đó, chiều 29/5, Lê Trần Đình Q. cùng 3 bạn nam khác tuổi từ 13-15, trú tại ấp Bình Hòa và ấp Bến Lội, xã Bình Châu rủ nhau đi bộ ra khu vực bãi biển ấp Bình Hòa gần nhà để tắm biển. Khi đang tắm, do gặp sóng lớn nên cả 4 em bị cuốn ra xa, 3 em bơi được vào bờ, riêng Q. bị đuối nước, sau đó mất tích.

Rủ nhau đi tắm biển gặp sóng lớn, 3 em may mắn 'thoát cửa tử', 1 em vẫn đang mất tích - Ảnh 1
Khu vực bãi biển nơi em Q. tắm và mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của báo Tiền Phong, đến 15h chiều nay, lực lượng chức năng xã Bình Châu, Bộ đội Biên phòng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích em Q. ngoài biển. Trên bờ, gia đình nạn nhân đau xót thắp hương cầu khẩn.

Theo ghi nhận, tại khu vực 4 em tắm biển gặp nạn, phía trên bờ đã được cơ quan chức năng gắn biển cảnh báo. Những ngày qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trời liên tục có mưa và gió lớn, biển động. Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, tại hồ Suối Các (huyện Xuyên Mộc) từng xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

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