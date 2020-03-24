Rơi nước mắt cảnh người đàn ông lập bàn thờ, chịu tang cha già trong khu cách ly vì chưa thể về nhà

Xã hội 24/03/2020 14:54

Đang ở khu cách ly vì dịch Covid-19, người đàn ông bất ngờ nhận được tin cha già qua đời. Cán bộ của trung tâm đã chuẩn bị 1 bàn thờ để ông thắp hương cho cha.

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả mọi người đều phải nâng cao cảnh giác để đề phòng dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Ở thời điểm "dầu sôi lửa bỏng" này, có không ít câu chuyện cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện xúc động nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, câu chuyện được chia sẻ trên Facebook: “Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình chú Trần Đình Sỹ (1969), quê ở Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Chú Sỹ là công dân Việt Nam trở về từ Malaysia, được cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng KTQP-AN Bộ CHQS TP Đà Nẵng hôm ngày 18/3.

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Người đàn ông bất ngờ hay tin cha qua đời khi đang cách ly giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: Facebook

Sáng 23/3 chú Sỹ nhận được tin từ gia đình báo cha mất do tuổi cao sức yếu. Nhận được tin, chú Sỹ đã trao đổi với cán bộ khung tiếp nhận. Tiếp thu ý kiến của chú Sỹ, khung tiếp nhận đã báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo các cấp về trường hợp đặc biệt này nhưng trên thông báo, để bảo đảm an toàn và đề phòng dịch lây lan ra cộng đồng nên khó giải quyết cho chú về chịu tang cha trong thời gian cách ly. Bởi thời gian ủ bệnh theo quy định của chú vẫn còn rất dài, trong tình huống này nếu chú về sẽ khó khăn cho công tác cách ly và sự ‘dè chừng’ của bà con, hàng xóm...

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Vì không thể về nhà nên ông Sỹ được bố trí bàn thờ tạm để thắp hương cho cha trong khu cách ly - Ảnh: Facebook

Sau khi được cán bộ khung tiếp nhận tuyên truyền và giải thích, chú Sỹ đã cảm thông cho Trung tâm, chú hiểu rằng mình phải hy sinh lợi ích cá nhân, dù biết rằng ‘nghĩa tử là nghĩa tận’. Song vì sức khoẻ cộng đồng nên chú nén đau thương và cầu xin vong hồn cha sẽ cảm thông cho chú trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Xong nghĩa vụ cách li chú sẽ về tạ lỗi với cha.

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Câu chuyện của người đàn ông này khiến cư dân mạng không khỏi xúc động - Ảnh: Facebook

Trước tình hình đó và thoả theo nguyện vọng của chú, Trung tâm đã chuẩn bị cho chú hương hoa, đèn nến để chú nhớ về người cha quá cố của mình (chú đã gọi video call để anh em, dòng họ ở quê đồng cảm cho chú)”.

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Vì không thể về nên ông Sỹ đã gọi video call cho gia đình - Ảnh: Facebook

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Mọi người liên tục gửi lời chia buồn, đồng thời bày tỏ lòng cảm phục trước sự hy sinh của ông.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, sau khi từ Malaysia trở về, ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê Nghệ An) phải cách ly 14 ngày tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng). Thế nhưng vào sáng 23/3, ông nhận được tin gia đình báo cha mất do tuổi cao sức yếu. Sau khi hay tin, ông Sỹ đã xin được về nhà chịu tang. Tuy nhiên, vì thời gian cách ly còn dài nên trung tâm đã giải thích, động viên ông Sỹ ở lại. Đồng thời, cán bộ trong trung tâm đã bố trí một chiếc bàn để ông Sỹ chịu tang cha.

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Từ khóa:   Covid-19 cách ly phòng dịch câu chuyện cảm động

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