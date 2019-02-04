Quá khứ bất hảo của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước cửa SVĐ Mỹ Đình

Xã hội 04/02/2019 15:13

Trưởng công an xã Tràng Sơn cho biết nghi phạm Nguyễn Cảnh An nghiện game, chơi bời lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định. Đối tượng từng nhiều lần trộm cắp tiền của bố mẹ khiến gia đình bất lực.

Tối 3/2, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Cảnh An (ngụ xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản đối với tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, ngụ huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ở khu vực Sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/1 vừa qua.

Trưởng công an xã Tràng Sơn cho biết An nghiện game, chơi bời lêu lổng chứ không có công ăn việc làm ổn định. Đối tượng từng nhiều lần trộm cắp tiền của bố mẹ khiến gia đình bất lực.

An học hết lớp 9 thì nghỉ, sau đó đi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng người dân mới thấy hắn về nhà rồi lại đi ngay. 

Gia đình nghi phạm có điều kiện kinh tế bình thường. Bố mẹ An làm nông và buôn bán một số mặt hàng dân dụng. Do điều kiện làm ăn ở địa phương khó khăn nên từ khi An lên lớp 6, bố An sang Lào làm việc, An sống với mẹ và bắt đầu sa lầy vào game. Đã không ít lần An bỏ nhà đi, gia đình chẳng thể kiểm soát nên đành đợi con trai về rồi giáo dục. Thế nhưng An vẫn chứng nào tật nấy.

Quá khứ bất hảo của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước cửa SVĐ Mỹ Đình - Ảnh 1
Chân dung nghi phạm giết tài xế taxi - Ảnh: Vietnamnet

Cách đây khoảng 2 tháng, bố mẹ An trình báo lên xã việc bị mất trộm 300 nghìn đồng và cho rằng thủ phạm không ai khác chính là con trai. Chính quyền xã đã mời An lên làm việc. Tại đây, An không vòng vo mà thừa nhận lấy tiền đi chơi game. Gia đình dường như bất lực trước tính cách, hành vi của An nên đành nhờ công an vào cuộc.

Vẫn biết An có tính ăn cắp vặt và nghiện game, thế nhưng người dân trong xóm nghe tin An bị bắt về hành vi giết người vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cách đây không lâu, trong một lần bị bố mắng, An lấy trộm 2,5 triệu đồng của gia đình rồi bỏ lên Hà Nội "lập nghiệp". Tại đây, An thuê một nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng không đi kiếm việc làm mà tiếp tục vùi mặt vào game. Đến khi hết tiền, An nảy ra ý định đi cướp để tiếp tục có tiền tiêu xài. An mang theo một con dao inox đến khu vực bến xe Mỹ Đình tìm con mồi. Vô tình được tài xế Nguyễn Văn D. chào mời đi xe, An đồng ý và kêu tài xế chở mình đến Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Khi đến nơi, An dùng dao cứa cổ tài xế D. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, An hoảng sợ không cướp được gì mà vứt dao bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, An lấy trộm một chiếc xe đạp rồi di chuyển về TP Hòa Bình lẩn trốn. 

Tại Hòa Bình, An bán chiếc xe đạp vừa ăn trộm được lấy 53.000 đồng để tiếp tục chơi game. Sau khoảng 5 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt gọn, di lý về Hà Nội. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước SVĐ Mỹ Đình

Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi trước SVĐ Mỹ Đình

Sau khi cứa cổ tài xế taxi, nghi phạm hoảng sợ không cướp được gì mà vứt dao bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, hắn lấy trộm một chiếc xe đạp rồi di chuyển về TP Hòa Bình lẩn trốn. 

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