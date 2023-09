Sau khi cứa cổ tài xế taxi, nghi phạm hoảng sợ không cướp được gì mà vứt dao bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, hắn lấy trộm một chiếc xe đạp rồi di chuyển về TP Hòa Bình lẩn trốn.

Tối 3/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an quận Nam Từ Liêm đã vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, ngụ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây chính là nghi phạm đã cứa cổ tài xế taxi trước Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) gây xôn xao dư luận.

Khi bị bắt, An đang miệt mài chơi game tại một quán internet ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Qua lời khai ban đầu, An thừa nhận đã cứa cổ tài xế taxi Nguyễn Văn D. (SN 1993, ngụ huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vì cần tiền chơi game.

Nghi phạm sát hại tài xế taxi vì cần tiền chơi game - Ảnh: VOV

Nguyễn Cảnh An nghiện game nặng, bị gia đình nhắc nhở rất nhiều lần nhưng không thay đổi. Trong một lần bị bố mắng, An lấy trộm 2,5 triệu đồng của gia đình rồi bỏ lên Hà Nội "lập nghiệp". Tại đây, An thuê một nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng không đi kiếm việc làm mà tiếp tục vùi mặt vào game. Đến khi hết tiền, An nảy ra ý định đi cướp để tiếp tục có tiền tiêu xài. An mang theo một con dao inox đến khu vực bến xe Mỹ Đình tìm con mồi. Vô tình được tài xế Nguyễn Văn D. chào mời đi xe, An đồng ý và kêu tài xế chở mình đến Sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Khi đến nơi, An dùng dao cứa cổ tài xế D. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, An hoảng sợ không cướp được gì mà vứt dao bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, An lấy trộm một chiếc xe đạp rồi di chuyển về TP Hòa Bình lẩn trốn.

Tại Hòa Bình, An bán chiếc xe đạp vừa ăn trộm được lấy 53.000 đồng để tiếp tục chơi game. Sau khoảng 5 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt gọn, di lý về Hà Nội. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Manh mối mới về nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tử vong ở gần sân vận động Mỹ Đình Trong khoảng thời gian từ 19 giờ 10 đến 23 giờ ngày 29/1, nghi phạm sát hại tài xế D. chạy bộ từ sân vận động Mỹ Đình, qua đường Tân An Bình đi về hướng làng Nhân Mỹ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng chức năng đang kêu gọi các chủ phương tiện có gắn camera hành trình đi qua khu vực này cung cấp hình ảnh và thông tin phục vụ công tác điều tra.

