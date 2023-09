Sáng 31/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã cung cấp thêm một số thông tin về hung thủ sát hại tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), người bị cứa cổ tử vong trước Sân vận động Mỹ Đình vào tối 29/1.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm sát hại tài xế D. được xác định là một nam thanh niên khoảng 20 - 25 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m63 đến 1m68, mặc áo khoác màu đen, quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung. Bên cạnh đó, hung khí mà đối tượng sử dụng là con dao gọt trái cây bằng inox. Sau khi gây án, hung thủ đã đi bộ khỏi hiện trường.

Qua trích xuất camera an ninh khu vực lân cận, công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 19 giờ 10 đến 23 giờ ngày 29/1, nghi phạm sát hại tài xế D. chạy bộ từ sân vận động Mỹ Đình, qua đường Tân An Bình đi về hướng làng Nhân Mỹ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đang tổng kiểm tra, rà soát các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Công an cũng kêu gọi các chủ phương tiện có gắn camera hành trình đi qua khu vực nói trên cung cấp hình ảnh phục vụ công tác điều tra.

Đôi dép cạnh hiện trường được xác định là của nghi phạm - Ảnh: BVPL

Như đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 29/1, một số người dân trên đường Lê Quang Đạo (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đoạn trước cửa Sân vận động Mỹ Đình bàng hoàng chứng kiến tài xế D. dùng tay cầm máu ở cổ, cố gắng chạy ra khỏi xe kêu cứu. Chạy được khoảng 5 mét thì nạn nhân gục xuống, tử vong. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Một nhân chứng cho biết, trên xe lúc xảy ra sự việc có 3 người. Tài xế bị 1 trong 2 đối tượng ngồi ghế sau dùng dao cứa cổ, sau đó cố gắng thoát ra khỏi xe kêu cứu. Khi tài xế gục xuống cũng là lúc 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Người thân cho biết anh D. và vợ mới kết hôn và có 1 con gái. Hiện vợ anh đang mang thai con thứ 2, dự kiến là bé trai. Nghe tin chồng bị sát hại khi đang làm việc, tất cả người thân, bạn bè đều vô cùng đau xót bàng hoàng.

Tài xế D. là con trai duy nhất trong gia đình. Sau khi học hết cấp 3, anh D. đi học lái xe và lái thuê cho anh con nhà bác. Gia đình thuần nông nên cũng chẳng khá giả gì, dạo gần đây đã vay mượn nhiều nơi mua cho anh D. chiếc ô tô để chạy taxi kiếm tiền nuôi vợ con.

Theo cơ quan công an, toàn bộ tài sản của D. như đồng hồ, ví tiền, điện thoại đều không mất thứ gì. Gia đình cho biết anh D. là người hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai nên khó có khả năng là giết người trả thù. Có lẽ bọn cướp thấy anh D. chạy được ra ngoài kêu cứu nên mới vội vã bỏ chạy mà không kịp lấy đi thứ gì. Tuy nhiên, nguyên nhân thực sự là cướp của giết người hay trả thù cá nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy bắt hung thủ, trừng trị theo quy định pháp luật.