Quá khứ bất hảo của kẻ đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông

Xã hội 09/12/2020 17:59

Cơ quan công an nhận định hành vi của Lê Tấn Thành có tính chất côn đồ, cố tình dùng hung khí đánh nữ sinh dã man nên đủ cơ sở để khởi tố tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan CSĐT TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ ở phường Trương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi đánh nữ sinh dã man sau va chạm giao thông. 

Kết quả điều tra cho thấy Thành đã dùng hung khí đánh vào đầu nữ sinh V. (15 tuổi) gây thương tích 1%, đủ cơ sở để khởi tố nghi can này về tội Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Thành khai trên đường đi nhậu về thì xảy ra va chạm với 2 nữ sinh. Sẵn có hơi men trong người nên Thành không làm chủ được hành vi mà dùng chân đá liên tiếp vào mặt, dùng hung khí đánh vào đầu em V.

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Lê Tấn Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Trước đây, Thành từng lĩnh án 8 năm tù giam cũng vì tội Cố ý gây thương tích và mới ra tù vào năm 2015. 

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 40 ngày 7/12, Lê Tấn Thành chạy xe máy chở theo một phụ nữ trên đường Bùi Ngọc Thu, phường Trương Bình Hiệp. Do quay đầu thiếu quan sát, Thành va chạm với 2 học sinh đi xe đạp điện và một phụ nữ chạy xe máy.

Sau va chạm, nữ sinh chưa kịp đứng dậy thì bị Thành dùng hung khí tấn công dã man. Chỉ khi người dân can ngăn, Thành mới bỏ đi. Hậu quả, em V. phải nhập viện khâu 10 mũi trên đầu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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