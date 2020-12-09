Khi đang lên đồi cao su, người đàn ông bị cắt của quý không rõ nguyên nhân. Hiện động cơ gây án lẫn bộ phận sinh dục của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Mới đây, chính quyền xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị cắt của quý gây xôn xao dư luận địa phương. Hiện nghi phạm gây ra sự việc vẫn chưa được xác định, chính nạn nhân cũng không biết "của quý" của mình đang bị vứt ở đâu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng ngày 8/12, ông V. (SN 1969, trú tại xã Xuân Phú) đang đi lên đồi cao su thì bị kẻ lạ mặt tấn công, cắt bay bộ phận sinh dục.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đến hiện trường và báo tin cho lực lượng chức năng. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh (TP. Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng không tìm thấy bộ phận sinh dục.

Khu vực xảy ra sự việc người đàn ông bị cắt của quý - Ảnh: GĐ&XH

Qua xác minh, ông V. đã có gia đình và con cái. Theo thông tin trên Kiến Thức, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 người nghi liên quan đến vụ việc gồm vợ chồng ông Đ. và bà T. (ở cùng xã với nạn nhân). Một số người dân cho biết nguyên nhân sự việc được đồn đoán là do ghen tuông.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh cho biết hiện bệnh tình của ông V. đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Về "của quý" bị cắt, bác sĩ cho biết sau này điều trị ổn định sẽ thực hiện thủ thuật tái tạo.

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