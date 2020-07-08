Phẫn nộ: Bố đá con gái 3 tuổi khiến nạn nhân gãy chân

Xã hội 08/07/2020 10:36

Sau khi uống rượu về, người chồng đánh vợ, đá con gái 3 tuổi khiến nạn nhân gãy chân, phải nhập viện điều trị.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Kon Tum cho biết đã chỉ đạo công an xã tiến hành điều tra việc đối tượng A.H.L (27 tuổi, làng Kon Long, xã Đắk Tơ Lung) có hành vi bạo hành vợ, đá con gái 3 tuổi gãy chân

Theo lời chị Y Pri, vào chiều 4/7, sau khi uống rượu về, L. đánh đập chị. Thấy mẹ bị đánh, bé Y.H chạy về phía chị Y Pri. Lúc này, người bố liền dùng chân đá văng con gái.

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Người bố bỏ trốn vào rừng sau khi đá văng con gái 3 tuổi khiến nạn nhân gãy chân - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kon Tum để thăm khám sức khỏe. Bác sĩ cho biết bệnh nhi bị gãy kín 1/3 trên xương đùi trái. Theo Tiền phong, sau khi gây ra sự việc, L. đã nhanh chóng bỏ trốn vào rừng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Bình Phước cũng vừa xảy ra vụ việc cha đạp con 2 tháng tuổi gãy chân. Nạn nhân là bé L.G.B (ngụ huyện Bù Đốp, Bình Phước). Ngay sau nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng mời đối tượng Lê Văn Sơn (31 tuổi, ngụ xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) lên làm việc.

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Bé 2 tháng tuổi gãy chân phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Internet

Tại đây, Sơn khai nhận do ban đêm ngủ dậy sơ ý đụng phải chân con nhưng không biết chân bé bị gãy. Sau đó, một số mạnh thường quân đã giúp đưa 2 mẹ con cháu bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) để chữa trị.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm

Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

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