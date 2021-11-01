Ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị gọi tên trên VTC: Kẻ không cần Halloween vẫn đeo mặt nạ

Bản tin của VTC đã có liên tưởng thâm thúy giữa ông Lê Tùng Vân của Tịnh thất Bồng Lai và ngày Halloween - lễ hội ma quỷ của phương Tây.

Những ngày qua, ồn ào xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (nay đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) đang thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận. Mới đây, tối 31/10, VTC đã đăng tải một phóng sự vô cùng hóm hỉnh liên quan đến tịnh thất này. Cụ thể, phóng sự mang tên "Những kẻ không cần Halloween vẫn đeo mặt nạ".

Biên tập viên nói: "Nếu quý vị thường xuyên theo dõi các sự kiện xã hội, chắc hẳn quý vị sẽ thấy nhiều người, thậm chí là nhiều nhóm người không cần đến ngày Halloween mới hóa trang. Họ hóa trang hằng ngày, đến nỗi trở thành ngụy trang, đeo lên mình một lớp mặt nạ. Và họ không gõ cửa nhà bạn để xin kẹo. Thứ họ xin là tiền, rất nhiều tiền từ những kẻ nhẹ dạ cả tin".

Trong phóng sự này, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai được gọi tên đích danh, cùng với việc đưa các em bé được cho là cơ nhỡ, sống tại tịnh thất để đi thi các chương trình giải trí. Từ đó, để thu hút sự thương cảm của nhiều nhà từ thiện nhằm quyên góp tiền cho các bé.

Ông Lê Tùng Vân của Tịnh thất Bồng Lai bị VTC réo tên trong bản tin tối 31/10 - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh, VTC cũng trích lại lời của Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân và lên tiếng tố cáo ông có lối sống đồi trụy, bạo hành trẻ em.

VTC còn dẫn lời Hòa thượng Thích Minh Thiện - Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An khẳng định, Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Giáo hội Phật giáo quản lý; những người sống trong đó không phải là tu sĩ.

Hòa thượng này khẳng định, sự việc ở Tịnh thất Bồng Lai mang tính chất lợi dụng hình ảnh của tu sĩ Phật giáo, giả sư để lấy lòng tin của đệ tử Phật giáo.

Qua cách thông tin rõ ràng nhưng pha chút hài hước, thâm thuý của nhà đài VTC trong việc kết nối với lễ Halloween đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận của công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-le-tung-van-tiep-tuc-bi-goi-ten-tren-vtc-ke-khong-can-halloween-van-deo-mat-na-434096.html