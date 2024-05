Dưới góc độ pháp lý, TS. luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) cho rằng, trong các vụ án xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích thì mức độ thương tích của nạn nhân (tỷ lệ % thương tích), hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra là yêu tố quan trọng quyết định đến khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án.

Ông Cường nhận định, rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo điểm a, khoản 4, Điều 134 bộ luật hình sự Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có hậu quả làm chết người. Theo quy định, khung hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.

Tuy nhiên bị can mới 16 tuổi, là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Chương XII Bộ luật Hình sự 2015 từ Điều 90 đến Điều 104. Khi áp dụng các quy định này bị can có thể sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội.