Nước mắt người mẹ hàng ngày chứng kiến da của con gái 20 ngày tuổi tuột khỏi cơ thể

Xã hội 14/08/2018 11:25

Hàng ngày chứng kiến da trên cơ thể con gái phồng rộp, bong tróc hết lớp này đến lớp khác, tứa máu, tùa lại dính bết vào nhau khiến người mẹ đau đớn khôn cùng.

Căn bệnh quái ác

Đã 20 ngày trôi qua kể từ lúc chào đời, bé Lê Diệu Hy (20 ngày tuổi, ngụ xóm Bắc Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) luôn phải sống trong đau đớn vì mắc phải căn bệnh "ly thượng bì bóng nước". Đứa trẻ nằm trên giường bệnh, giấc ngủ chập chờn vì những cơn đau liên tục hoành hành. Toàn thân bé Hy bị phủ kín bởi lớp băng trắng xóa, phần đầu, mặt để lộ những phần da thịt bong tróc, tứa máu, da trên cơ thể dính bết vào nhau. Thỉnh thoảng đứa trẻ lại giật mình, khóc ngằn ngặt vì đau nhức.

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Bé Hy mắc bệnh "ly thượng bì bóng nước" từ lúc mới chào đời -Ảnh: Gia đình cung cấp

Ngồi bên cạnh cố gắng cất lời hát ru đưa con vào giấc ngủ, chị Huỳnh Thị Nghiệp (32 tuổi, mẹ bé Hy) khóc nghẹn khi nhắc đến nỗi đau con gái mình đang phải gồng mình chống chọi.

"Ngay từ lúc sinh ra đến bây giờ con gái tôi chưa một giây phút được sống bình yên. Nhìn cơ thể con bong tróc từ lớp này đến lớp khác mà tôi đau đớn như thể đang bị ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể mình. Cứ như thế này thì con tôi làm sao đủ sức mà chống chọi với bệnh tật đây", chị Nghiệp đau đớn.

Bé Hy là con út trong gia đình có 3 người con, trước Hy còn hai người anh chị (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ lên 4 tuổi). Ngày mang thai bé Hy, chị Nghiệp vẫn đều đặn đi thăm khám và an tâm chờ đến ngày sinh nở khi bác sỹ cho biết thai nhi phát triển bình thường.

Ngày bé Hy cất tiếng khóc chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã lo lắng khi thấy xuất hiện một bóng nước nổi ở gần mắt cá chân. Không lâu sau đó bóng nước vỡ ra, lở loét. Qua thăm khám, bác sỹ cho gia đình biết bé Hy đã mắc phải căn bệnh "ly thượng bì bóng nước". Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, không có cơ hội chữa trị.

Nước mắt người mẹ hàng ngày chứng kiến da của con gái 20 ngày tuổi tuột khỏi cơ thể - Ảnh 2
Toàn thân đứa trẻ bong tróc lớp này đến lớp khác, tứa máu, tùa lại, dính bết vào nhau - Ảnh: Gia đình cung cấp

Những lời bác sỹ nói khiến vợ chồng chị Nghiệp ngã quỵ, chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn vì thương cho số kiếp bất hạnh của con gái. Dù được điều trị tích cực nhưng những bóng nước trên cơ thể bé Hy xuất hiện ngày càng dày đặc, nổi tận trong miệng, tai khiến cháu bé khó ăn, khó ngủ, phải truyền sữa bằng ống thông vào thực quản. Cơ thể đứa trẻ lở loét nên không thể bắt ven, truyền dịch, kháng sinh nên bác sỹ đành để ven trên đầu.

Hiện cháu bé đang được chăm sóc và điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, tầng 3, khu A, bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi. Đã 20 ngày tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 2kg.

Nước mắt người mẹ

Sinh con ra không một ngày ở cữ kèm theo nỗi bất an, lo lắng, nước mắt khiến chị Nghiệp ngay càng tiều tụy, héo úa theo con. Cứ đều đặn 3 ngày một lần, bé Hy được nhân viên y tế thay băng. Mỗi lần như vậy, người mẹ lấy đủ can đảm để nhìn cơ thể con nhưng lại ngã quỵ sau đó vì đau đớn.

Nước mắt người mẹ hàng ngày chứng kiến da của con gái 20 ngày tuổi tuột khỏi cơ thể - Ảnh 3
Mỗi lần nhin thấy con gái thay băng người mẹ lại ngã quỵ - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Toàn thân con tôi lở loét hết cả, chẳng có lấy một chỗ nào lành lặn, cứ như thế này con tôi sẽ chống chọi như thế nào đây. Sao ông trời lại đối xử bất công với con tôi thế này", chị Nghiệp khóc nghẹn.

Vợ chồng chị Nghiệp không có công ăn việc làm ổn định cũng chưa có nhà riêng. Cả gia đình mượn tạm bố mẹ vợ căn nhà nhỏ để ở và mở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Anh Lê Văn Đương (36 tuổi, bố bé Hy) làm nghề sơn nước nhưng công việc không đều đặn, một tháng may mắn lắm cũng làm khoảng 10 ngày. Từ ngày bé Hy chào đời đến nay, họ phải gửi hai đứa con nhỏ nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc để vào bệnh viện túc trực, chăm sóc cho con út nên không thể làm gì kiếm thêm thu nhập.

Mọi sự giúp đỡ cho bé Hy xin vui lòng liên hệ qua SĐT chị Nghiệp: 0972447933, hoặc STK của chị Nghiệp: 0104512021, ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đức Phổ, Quảng Ngãi.

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