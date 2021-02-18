Lực lượng chức năng thành phố Long Xuyên (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn và Lê Ngọc Mỹ Liền về tội “Cướp giật tài sản”.

Thông tin từ Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, cư trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) và Lê Ngọc Mỹ Liền (SN 1993, cư trú phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên) thực hiện hành vi cướp giật tài sản vì muốn có tiền tiêu Tết.

Đối tượng Liền và Sơn - Ảnh: Báo Pháp Luật

Khoảng 17h ngày 11/2, Liền lái xe máy chở Sơn đi vòng quanh thành phố Long Xuyên tìm “con mồi”.

Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ, thuộc phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, thì 2 đối tượng phát hiện anh K. (SN 1998, cư trú huyện Chợ Mới) điều khiển xe máy chở mẹ mình là bà P. (SN 1982) lưu thông từ hướng huyện Thoại Sơn về thành phố Long Xuyên.

Ngay lập tức, Liền áp sát xe máy chạy cùng chiều cho Sơn giật sợi dây chuyền vàng bà P. đang đeo trên cổ, sau đó Liền nhanh chóng tăng ga tẩu thoát.

Phát hiện mình bị cướp, nạn nhân tri hô đồng thời điều khiển xe đuổi theo. Đến khu vực phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên (cách hiện trường khoảng 100m) thì 2 đối tượng bị bà P. và anh K. đuổi kịp. Nạn nhân tông trực diện vào xe của Liền và Sơn khiến 2 đối tượng ngã xuống đường.

Lúc đó, Sơn rút dao uy hiếp nạn nhân. Cùng thời điểm, tổ công tác Công an thành phố Long Xuyên đang trên đường tuần tra thì phát hiện sự việc, nhanh chóng khống chế bắt giữ Sơn và Liền đưa về cơ quan điều tra.

Tang vật và hung khí của vụ án - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản, đồng thời thừa nhận là tình nhân của nhau.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ theo quy định của Pháp luật.

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