Sáng 18/2, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai phụ nữ tử vong thương tâm đoạn qua cầu Bến Lội trên QL1. Được biết, 2 nạn nhân ở gần nhà nhau.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h tối 17/2 chị N.T.H. và N.H. (cả hai hơn 40 tuổi, cùng ngụ xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc) đi chung xe máy BS 86B3-585.92 trên QL1 hướng thị trấn Phú Long đi Phan Thiết.

Khi đang chạy đến giữa cầu Bến Lội (Km 1701, đoạn giáp ranh phường Xuân An, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) thì bất ngờ ngã xuống đường. Đúng lúc này xe buýt BKS: 86H-2637 lưu thông cùng chiều phía sau do không kịp tránh đã cán qua người làm cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.





Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: ATGT.VN

Do vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu khiến giao thông trên QL1 khiến các phương tiện phải di chuyển chậm dưới sự điều tiết của lực lượng CSGT.

Có thông tin cho rằng hai nạn nhân bị cướp giật nên mới ngã xuống đường. Cú ngã bất ngờ đó đã khiến xe buýt không tránh kịp. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết phối hợp CSGT và Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và hoàn tất công tác này vào khoảng 20g30 cùng ngày.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

1 học sinh tử vong, 1 học sinh phải cắt bỏ hai bàn tay trong cùng 1 ngày nghi do tai nạn từ pháo tự chế Trong cùng 1 ngày, tại Nghệ An, 1 vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong và 1 vụ tai nạn khác khiến 3 học sinh bị thương, trong đó có 1 học sinh phải cắt bỏ hai bàn tay. Các vụ tai nạn nghi ngờ là hậu quả từ việc đốt pháo tự chế.

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