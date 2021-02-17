Ngày 17/2, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999), trú xã Thanh Tiên về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 16/2 (mùng 5 Tết), Mạnh điều khiển xe máy lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn giáp ranh giữa xã Thanh Mỹ và Thanh Hương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì phát hiện 1 cô gái trẻ điều khiển xe máy tay ga đi trên đường.

Lúc này, Mạnh liền áp sát cướp giật tài sản của cô gái khiến cô gái ngã xe máy, chiếc xe lao xuống mương thoát nước. Cú ngã làm cô gái bị thương. Xe máy Exciter do Mạnh điều khiển cũng ngã ra đường.

Hiện trường vụ cướp giật tài sản - Ảnh: Facebook

Sau vụ va chạm, Mạnh đứng dậy và đi lại bình thường, cố tỏ ra mình vô can. Tuy nhiên, Mạnh đã bị người dân phát giác, bắt giữ và giao cho lực lượng chức năng ngay sau đó.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho hay: “Thay vì bỏ chạy, tên này đã bình tĩnh đứng tại hiện trường, đút tay vào túi, rồi hỏi cô gái: "Có sao không em?", y như không có chuyện gì xảy ra”. Cô gái sau một hồi choáng váng tỉnh dậy đã chỉ mặt tên cướp nên người dân ở đó mới vỡ lẽ.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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