Nữ công nhân 26 tuổi bị rạch mặt ngay trước công ty: Hé lộ chân dung nghi can và nguyên nhân vụ việc

Xã hội 04/03/2020 14:56

Trên đường đi làm, cô gái bị rạch mặt dẫn đến thương tích 12%. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Phương (31 tuổi, ngụ xã Bình Ba), nghi can trong vụ án dùng dao rọc giấy rạch mặt nữ công nhân.

Theo đó, cô gái bị rạch mặt là N.T.K.H (26 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ngoài ra, cơ quan công an cũng cho 2 nghi can khác là Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) tại ngoại. 

co gai bi rach mat 1
Cô gái bị rạch mặt ngay trước cổng công ty - Ảnh: Internet

Thông tin trên Tổ Quốc cho biết, H. là công nhân của một công ty thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 30/11/2019, H. rời nhà đi làm. Khi đi qua khỏi khu vực cầu Suối Son, xã Suối Nghệ, H. nhìn thấy 1 nhóm thanh niên bịt mặt đứng bên đường cùng xe máy.

Vì sợ gặp cướp nên cô tìm cách đi nhanh thì bị nhóm người này đuổi theo. Chạy được một đoạn, nữ công nhân bị nhóm người này tìm cách ép xe. Vì quá sợ hãi, H. cố gắng tăng tốc chạy nhưng khi đến cổng công ty thì bị nhóm lạ mặt này bắt kịp.

co gai bi rach mat 2
Phương là đối tượng cầm đầu trong vụ án - Ảnh: Internet
co gai bi rach mat 3
Đối tượng Tâm được Phương rủ tham gia rạch mặt cô gái - Ảnh: Internet

Ngay lúc này, 1 đối tượng ra tay giữ xe nạn nhân lại, 1 kẻ khác dùng dao rạch giấy rạch vào mặt H. Vì quá đau đớn, nạn nhân cố gắng vùng vẫy và kêu cứu. Đến khi bảo vệ công ty nghe thấy, chạy ra thì nhóm này đã tẩu thoát.

Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng tham gia vụ việc bao gồm: Dương Văn Phương (đối tượng cầm đầu), Nguyễn Thành Tâm và Vũ Ngọc Bình.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận trước đây từng làm bảo vệ chung công ty với H. và quen cô gái tên Nguyễn Ngọc Thùy Trang, cùng làm chung với nạn nhân. Sau khi nghe Trang kể việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với H., Phương đã gọi cho Tâm và Bình đi rạch mặt cảnh cáo. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tích 12%. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt

Nghi chồng ngoại tình, người vợ đã hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người này đã dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Rịa – Vũng Tàu rạch mặt cảnh cáo mâu thuẫn trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản