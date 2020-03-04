Nữ công nhân 26 tuổi bị rạch mặt ngay trước công ty: Hé lộ chân dung nghi can và nguyên nhân vụ việc

Trên đường đi làm, cô gái bị rạch mặt dẫn đến thương tích 12%. Được biết, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Dương Văn Phương (31 tuổi, ngụ xã Bình Ba), nghi can trong vụ án dùng dao rọc giấy rạch mặt nữ công nhân. Theo đó, cô gái bị rạch mặt là N.T.K.H (26 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ngoài ra, cơ quan công an cũng cho 2 nghi can khác là Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi), Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) tại ngoại.

Cô gái bị rạch mặt ngay trước cổng công ty - Ảnh: Internet Thông tin trên Tổ Quốc cho biết, H. là công nhân của một công ty thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 30/11/2019, H. rời nhà đi làm. Khi đi qua khỏi khu vực cầu Suối Son, xã Suối Nghệ, H. nhìn thấy 1 nhóm thanh niên bịt mặt đứng bên đường cùng xe máy. Vì sợ gặp cướp nên cô tìm cách đi nhanh thì bị nhóm người này đuổi theo. Chạy được một đoạn, nữ công nhân bị nhóm người này tìm cách ép xe. Vì quá sợ hãi, H. cố gắng tăng tốc chạy nhưng khi đến cổng công ty thì bị nhóm lạ mặt này bắt kịp.

Phương là đối tượng cầm đầu trong vụ án - Ảnh: Internet Đối tượng Tâm được Phương rủ tham gia rạch mặt cô gái - Ảnh: Internet Ngay lúc này, 1 đối tượng ra tay giữ xe nạn nhân lại, 1 kẻ khác dùng dao rạch giấy rạch vào mặt H. Vì quá đau đớn, nạn nhân cố gắng vùng vẫy và kêu cứu. Đến khi bảo vệ công ty nghe thấy, chạy ra thì nhóm này đã tẩu thoát. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng tham gia vụ việc bao gồm: Dương Văn Phương (đối tượng cầm đầu), Nguyễn Thành Tâm và Vũ Ngọc Bình. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận trước đây từng làm bảo vệ chung công ty với H. và quen cô gái tên Nguyễn Ngọc Thùy Trang, cùng làm chung với nạn nhân. Sau khi nghe Trang kể việc xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với H., Phương đã gọi cho Tâm và Bình đi rạch mặt cảnh cáo. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tích 12%. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt Nghi chồng ngoại tình, người vợ đã hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người này đã dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt nạn nhân.

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