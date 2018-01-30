Theo thông tin mới nhất, người mẹ được cho là bế con bỏ đi, để lại thư tuyệt mệnh như thông tin trước đó đã trở về nhà an toàn.

Tối 29/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo "khẩn cấp- tìm người" có nội dung liên quan đến sự việc một người phụ nữ mới sinh con được 4 ngày đã bế con rời khỏi nhà và để lại lá thư tuyệt mệnh khiến gia đình hốt hoảng đi tìm.

Ngoài ra còn có thông tin người thân nạn nhân khẩn thiết đề nghị những ai đi qua các khu vực sông ngòi, ao hồ và cầu phà hãy quan tâm giúp đỡ nếu phát hiện vì gia đình lo lắng người mẹ sẽ ôm con tự tử.

Người được tìm kiếm là chị Tú Anh (27 tuổi), trú tại ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa (Hà Nội).

Những hình cảnh của chị Tú Anh trước khi bỏ nhà ra đi - Ảnh: GĐCC

Hôm nay (30/1), trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Phương (chồng chị Tú Anh) cho biết vợ con mình đã về nhà an toàn. Anh cũng xin gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng mạng và những người quen biết.

Ngoài ra, anh Phương cũng chia sẻ một số thông tin đăng tải trên mạng không hoàn toàn chính xác. Chị Tú Anh vì ở nhà buồn nên mới bế con đến nhà bạn chơi, chỉ viết giấy để lại cho gia đình yên tâm chứ không phải thư tuyệt mệnh. Trong khi đó điện thoại bị hết pin nên gia đình mới lo lắng đi tìm.

Người mẹ được cho là bế con bỏ đi, để lại thư tuyệt mệnh như thông tin trước đó đã trở về nhà an toàn - Ảnh: GĐCC

Hà Nội: Gia đình ráo riết tìm người mẹ bế con 4 ngày tuổi bỏ nhà ra đi, để lại thư tuyệt mệnh Người thân cho biết, chị Tú Anh cao 1m67, đeo kính, mặc áo khoác màu ghi, đi tông Thái Lan màu xanh lá cây và bế theo bé gái sơ sinh, quấn chăn màu hồng. Khi đi, chị Tú Anh gọi xe ô tô Grab đi từ phố Khâm Thiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-thong-tin-moi-nhat-ve-nguoi-me-be-con-4-ngay-tuoi-bo-nha-ra-di-de-lai-thu-tuyet-menh-269785.html