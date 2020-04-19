Nóng: Thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang ở Sài Gòn đã ra đầu thú

Xã hội 19/04/2020 09:39

Nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang tại TP. HCM bị cư dân mạng lên án dữ dội nhiều giờ qua đã ra cơ quan công an đầu thú.

Nhiều giờ qua, đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang, có biểu hiện tâm thần tại TP. HCM khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Mới đây, theo thông tin trên Tuổi trẻ, đối tượng trong đoạn clip đã ra đầu thú. Người này được xác định là Trương Gia Huy (21 tuổi, ngụ tại quận 10, TP. HCM).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ giở trò đồi bại với người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần. Trong clip, đối tượng đã khống chế, ép nạn nhân ngồi dựa vào tường, dùng tay lột quần mặc kệ nạn nhân liên tục chống cự, van xin.

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Hình ảnh nam thanh niên giở trò đồi bại với người phụ nữ lang thang được một người dân quay lại - Ảnh cắt từ clip

Sợ nạn nhân lớn tiếng khiến hành vi đồi bại bị phát hiện, gã đến cốp xe lấy hung khí để uy hiếp. Chỉ đến khi có một người dân đi vào trong hẻm, người quay clip lên tiếng đã quay lại toàn bộ vụ việc thì đối tượng mới vội vã lên xe bỏ đi. Được biết, sự việc này xảy ra tại quận 5, TP. HCM. 

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi bệnh hoạn của nam thanh niên này. Mọi người hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm được đối tượng và xử lý thích đáng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm việc với những người có liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ giở trò đồi bại với cô gái ở Sài Gòn

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ giở trò đồi bại với cô gái ở Sài Gòn

Một đoạn clip quay lại cảnh nam thanh niên mặc trang phục của một hãng xe ôm công nghệ khống chế, giở trò đồi bại với một cô gái sống lang thang gây phẫn nộ dư luận vào sáng 18/4.

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