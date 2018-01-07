Nỗi khổ của người mẹ nghèo khi sinh hai con có cả bộ phận sinh dục nam lẫn nữ

Xã hội 07/01/2018 13:54

Vì gia cảnh nghèo khó và thiếu hiểu biết nên khi mang thai chị Tọn không đến bệnh viện siêu âm. Đến khi sinh, hai đứa con gái của chị đều mang trên người bộ phận sinh dục nam lẫn nữ.

Theo chia sẻ của chị Lò Thị Tọn (sinh năm 1983, ngụ tại Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) với phóng viên Phụ nữ và Gia Đình, vào năm 2009 khi đứa con trai đầu được 3 tuổi, chị Tọn và chồng Tòng Văn Hạc (sinh năm 1983), sinh thêm một bé gái là Tòng Thị Rêu. Những tưởng gia đình nhỏ của chị sẽ hạnh phúc khi đủ nếp đủ tẻ, nhưng không ngờ đứa bé lại mang bộ phận sinh dục của nam và nữ.

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Chị Tọn khóc hết nước mắt vì thương hai đứa con nhỏ tội nghiệp - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mặc kệ sự bàn tán của những người xung quanh, vợ chồng chị vẫn dành hết tình cảm cho đứa con gái tội nghiệp. Đến năm 2011, anh chị lại sinh thêm bé Tòng Thị Linh. Điều đáng buồn là bé Linh cũng mang hai bộ phận sinh dục giống chị mình.

Lúc này, lời đồn đoán lại được thêu dệt thêm. Dù bị dị nghị nhưng vợ chồng chị Tọn, anh Hạc đều im lặng cho qua để nuôi các con trưởng thành. Giai đoạn khó khăn nhất của gia đình là khi các bé đến tuổi đi học. Ban đầu, cả Rêu và Linh đều không muốn đến trường vì mặc cảm, sợ bạn bè trêu chọc. Gia đình phải đến gặp riêng các thầy cô giáo, mong họ giúp đỡ nhắc nhở các em học sinh không được nói đến chuyện “khác người” của các em để hai con có cơ hội đến trường.

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Cuộc sống gia đình chị Tọn vô cùng bấp bênh vì chỉ trông chờ vào đồng lương thợ xây của anh Hạc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi được hỏi mong ước lớn nhất hiện nay là gì, chị Tọn nghẹn ngào trả lời: “Ước mơ lớn nhất của gia đình tôi là hai bé được phẫu thuật, sống cuộc sống giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nhìn thấy con chịu khổ sở như vậy, tôi đau xót lắm nhưng chẳng làm được gì”.

Về phần đứa con trai lớn, dù bộ phận sinh dục phát triển bình thường nhưng lại có dấu hiệu tâm thần. Gia cảnh khó khăn nên họ chỉ có thể đưa các con đến khám ở các chương trình khám chữa bệnh từ thiện, phát thuốc miễn phí.

Liên quan đến hoàn cảnh gia đình chị Tọn, chị Đèo Thị Thương, Chủ tịch hội Phụ nữ xã Bình Lư chia sẻ: “Gia đình chị Tọn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mọi thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi từ công việc thợ xây của anh Hạc. Vậy nên gia đình không có điều kiện đưa các cháu đi Hà Nội khám chữa bệnh. Người dân địa phương hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được gì nhiều”.

Nỗi khổ của người mẹ nghèo khi sinh hai con có cả bộ phận sinh dục nam lẫn nữ - Ảnh 3
Cả Rêu và Linh đều sắp bước vào tuổi dậy thì nên cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn hơn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, hiện nay cả hai bé Rêu và Linh đều chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì nên việc sở hữu cùng lúc hai bộ phận sinh dục trên cơ thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày và tâm lý của các bé.

Vì vậy, chị Thương cũng như chính quyền địa phương hy vọng các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ để hai bé có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

 

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin vui lòng gửi về:

Vợ chồng anh Tòng Văn Hạc và chị Lò Thị Tọn

Địa chỉ: Bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Số điện thoại chị Lò Thị Tọn: 01664930314

Chị Đèo Thị Thương (Chủ tịch hội Phụ nữ xã Bình Lư), SĐT: 01678437085

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