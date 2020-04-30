Nhờ ông ngoại trông hai cháu sinh đôi, lát sau mẹ trẻ cười ngặt nghẽo với cảnh tượng trước mắt

Xã hội 30/04/2020 11:50

Nhiều dân mạng dự đoán có lẽ ông ngoại đã ngủ trước, còn hai cháu sinh đôi sau khi 'lăn lê bò toài' mệt quá nên đã leo lên người ông ngủ.

Một số cặp vợ chồng rất thích đẻ sinh đôi, vì cùng một thời gian mang thai và sinh con nhưng lại "lãi" được tận 2 đứa, niềm hạnh phúc cũng theo đó mà nhận lên gấp bội. Tuy nhiên, những cặp vợ chồng đẻ sinh đôi thường phải nhờ sự trợ giúp của người thân trong gia đình để có thể chăm lo cho các bé tốt hơn.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Vĩnh Long đã đăng lên một hội nhóm Facebook hình ảnh ông ngoại trông hai cháu sinh đôi thu hút sự chú ý của dân mạng.

Người mẹ cho biết vì bận việc nên nhờ ông ngoại trông hai cháu. Lát sau cô quay lại thì ba ông cháu đã lăn ra ngủ say sưa. Đáng chú ý là dáng ngủ bá đạo của hai đứa trẻ khiến ai nấy không nhịn được cười.

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Hình ảnh ông ngoại trông hai cháu sinh đôi khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FB
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Dáng ngủ bá đạo của hai em bé khiến người xem không nhịn được cười - Ảnh: FB

Hai em bé đều đang nằm sấp, trong khi bé trai áo xanh nửa người dưới chiếu, nửa người ôm lấy ông thì cậu bé áo xám gối đầu lên chân ông, vẹo đầu sang một bên rồi "chổng mông lên trời" ngủ khò khò. 

Nhiều dân mạng còn hài hước phỏng đoán hình như ông ngoại còn là người ngủ trước các cháu. Bởi vì ông nằm ngủ khá ngay ngắn còn hai cậu nhóc sau khi nghịch ngợm một hồi mệt quá mới leo lên người ông ngủ. 

"Ba ông cháu đáng yêu quá"; "Dù là bố trông con hay ông trông cháu thì đều có kết quả giống nhau thì phải"; "Mình cũng may mắn được ông bà phụ giúp chăm con"..., dân mạng bình luận.

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