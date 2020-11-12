Nhận 2 phong bì cứu trợ, cụ ông 80 tuổi lội bộ hơn 1km để trả lại vì sợ người khác mất phần

Xã hội 12/11/2020 17:14

Thấy trong phần quà cứu trợ của mình có 2 phong bì, cụ ông 80 tuổi đã lội bộ hơn 1km để trả lại. Hành động đầy nhân văn của cụ ông khiến ai nấy vô cùng xúc động. 

Dù cơn lũ đã đi qua, người dân miền Trung vẫn đang phải chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân cả nước đã chung tay ủng hộ các nhu yếu phẩm, tiền, và quần áo cũ nhằm bù đắp phần nào những tổn thất, mất mát của người dân miền Trung. 

Mới đây, tài khoản Facebook N.H.T. chia sẻ câu chuyện cụ ông 80 tuổi trả lại phong bì tiền cứu trợ thu hút sự quan tâm của mọi người. 

Theo lời kể của anh, vào sáng 9/11, một đoàn từ thiện về cứu trợ cho bà con ở thôn Trung Đơn, xã Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nhận 2 phong bì cứu trợ, cụ ông 80 tuổi lội bộ hơn 1km để trả lại vì sợ người khác mất phần - Ảnh 1
Câu chuyện cảm động gây sốt mạng - Ảnh: FB

Một cụ ông 80 tuổi sau khi nhận quà cũng trở về nhà như mọi người. Tuy nhiên khi mở quà, cụ ông phát hiện mình được nhận tận 2 phong bì cứu trợ. Sợ đoàn từ thiện đi đến nơi khác sẽ bị thiếu quà, cụ ông lập tức đi bộ hơn 1km quay lại chỗ nhận tiền để trả lại. Hành động đầy nhân văn của cụ ông khiến ai nấy vô cùng xúc động. 

"Sợ đoàn đi nên bác đi gấp mang đến trả lại kẻo đoàn đi nơi khác không đủ cấp cho người khác", lời chia sẻ xúc động của cụ ông 80 tuổi. 

Nhận 2 phong bì cứu trợ, cụ ông 80 tuổi lội bộ hơn 1km để trả lại vì sợ người khác mất phần - Ảnh 2
Cụ ông trả lại phong bì cứu trợ vì sợ hộ khác bị mất phần - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Đúng là đói cho sạch rách cho thơm"; "Tự hào về người dân quê mình quá"; "Tuy nghèo nhưng không tham"; "Thương bác quá"; "Những con người vùng lũ với nhân cách tỏa sáng, thương thật sự!"....

Lấy quần áo cứu trợ ra dùng thì phát hiện 2 chỉ vàng, dân vùng lũ tìm người trả lại

Lấy quần áo cứu trợ ra dùng thì phát hiện 2 chỉ vàng, dân vùng lũ tìm người trả lại

Sau khi phát hiện 2 chỉ vàng 9999 trong quần áo cứu trợ, anh Đào Xuân Minh (trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lập tức báo chính quyền địa phương để tìm người trả lại.

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