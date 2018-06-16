Nha Trang: Bé 4 tuổi tử vong bất thường tại cơ sở mầm non, chỉ trong 10 ngày đã có hai bé tử vong

Xã hội 16/06/2018 15:15

Chỉ trong vòng 10 ngày, đã có hai bé tử vong tại các cơ sở giữ trẻ ngoài công lập thuộc địa bàn thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Vào ngày 14/6, sau khi cho con gái ăn sáng, đưa con đến nhà trẻ Kim Sơn không lâu, mẹ bé Bùi Lương Ngọc Hà (sinh năm 2014, ngụ phường Phước Long, thành phố Nha Trang) nhận được cuộc gọi từ cô giáo. Trong điện thoại, cô giáo thông báo bé Hà đang cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực gần đó trong tình trạng nguy kịch.

Khi gia đình đến nơi thì tình trạng sức khỏe của bé Hà đang yếu dần. Chính vì vậy, các bác sĩ đã chuyển bé vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu. Tại đây, bé Hà phải nhờ vào ống thở để duy trì sự sống.

Nha Trang: Bé 4 tuổi tử vong bất thường tại cơ sở mầm non, chỉ trong 10 ngày đã có hai bé tử vong - Ảnh 1
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến sáng 15/6, bé đã không qua khỏi. Nhận được tin, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc.

Cũng tại thành phố Nha Trang, vào ngày 6/6 tại điểm giữ trẻ tự phát ở xã Phước Đồng, một cháu bé 2 tuổi đã tử vong. Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Trần Nguyên Lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào Tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đối với trường hợp bé 2 tuổi tử vong ở xã Phước Đồng, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra. Sau khi trích xuất camera, công an cũng không phát hiện vấn đề bất thường tại đó. Ông Lập còn cho biết thêm, nạn nhân trước đó sức khỏe không được tốt. 

Về trường hợp bé tử vong vào ngày 15/6, nhóm trẻ gia đình Kim Sơn hoạt động đúng quy định và đã được cho phép. Chính vì vậy, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Theo ông Lập, hiện nay trường mầm non công lập ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đáp ứng được 1/4 nhu cầu. Chính vì vậy, nhiều cơ sở giữ trẻ ngoài công lập được mở ra để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình.

 

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