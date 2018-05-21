Đến xin ngủ nhờ, nữ giáo viên mầm non không chỉ bắt chủ nhà phải thắp hương mà còn dùng dao dọa chém khi bị đuổi ra khỏi nhà.

Hôm nay (21/5), Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xác nhận hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thúy Hương (sinh năm 1983, ngụ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang) để điều tra hành vi đe dọa người bằng hung khí.

Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo đó vào tối 20/5, đối tượng Hương - hiện là giáo viên mầm non - đến nhà một người quen tên H. (ở đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang) xin ngủ nhờ. Tuy nhiên khi vừa vào nhà, Hương bắt đầu mắng chửi, bắt chủ nhà phải thắp hương. Bà H. không đồng ý và yêu cầu Hương ra khỏi nhà thì bị đối tượng này dùng cốc ném vào người sau đó lấy hai con dao đe dọa. Thấy vậy, bà H. chạy ra ngoài cầu cứu và báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi sự việc xảy ra - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin sự việc, công an địa phương đã có mặt yêu cầu Hương bỏ hung khí xuống nhưng đối tượng này vẫn kiên quyết cố thủ trong phòng ngủ ở tầng 3 của căn nhà.

Ngoài ra, Hương còn lớn tiếng đe dọa nếu mọi người đến gần. Sau 30 phút, nhờ các biện pháp nghiệp vụ Hương đã bị khống chế và đưa về công an phường để làm việc.

Theo lời kể của người thân, nhiều ngày gần đây Hương có nhiều bất thường về tâm lý, hay nói lảm nhảm về chuyện Phật, thánh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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