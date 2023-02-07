Nguyên nhân khói đen mịt mù, bốc lên cao ngùn ngụt từ chân cầu Thăng Long

Một vụ cháy bãi phế liệu tư nhân dưới gầm cầu Thăng Long, tạo thành các cột khói cao, mịt mù khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Zingnews, sáng 7/2, nhiều tài xế đi qua cầu Thăng Long (Hà Nội) cho biết, họ trông thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo Công an huyện Đông Anh, nguyên nhân của sự việc xuất phát từ vụ cháy bãi phế liệu khu vực gầm cầu. Chủ bãi phế liệu là Phạm Xuân Tuân (sinh năm 1990, ở Võng La, Đông Anh).

Nhận tin báo, cơ quan này đã xuất 6 xe chữa cháy cùng 20 cảnh sát đến hiện trường để cứu hỏa. 100m2 và khoảng một nửa bị ngọn lửa thiêu rụi. Không có thương vong về người trong sự việc.

Cột khói đen bốc lên ngùn ngụt ảnh hưởng tới giao thông qua cầu Thăng Long - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ VOV, vụ việc không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê làm rõ. Theo công an huyện Đông Anh, bãi phế liệu gầm cầu Thăng Long có các mặt tiếp giáp là đường đi và bãi đất trống, xe chữa cháy có thể tiếp cận triển khai chữa cháy.

Kho phế liệu rộng 100m2 và khoảng một nửa bị ngọn lửa thiêu rụi. Không có thương vong về người trong sự việc - Ảnh minh họa: Internet

Đám cháy không lan sang các cơ sở xung quanh, khói của đám cháy làm ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên tầng 1 cầu Thăng Long.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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